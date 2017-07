Keskerakonna Tallinna nõukogu kinnitas Savisaare üldnimekirja esinumbriks

Edgar Savisaarele Tallinnas üldnimekirja esinumbri koha pakkumisest on räägitud juba mõnda aega. Nädal tagasi ütles Savisaar sotsiaalmeedia vahendusel, et peab seda pakkumist mõnitamiseks, sest kohalikel valimistel hääletatakse mitte üldnimekirja, vaid piirkondade nimekirjade alusel. Täna kinnitas Tallinna nõukogu selle ettepaneku siiski ametlikult ära.

"Ma arvan, et see on väärikas koht. Seda positsiooni omas Edgar Savisaar, kui ta kandideeris eelmistel ja üle-eelmistel valimistel ja ma arvan, et see on väga väärikas ja sümboolne koht.," kommenteeris Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

Eelmistel ja üle-eelmistel kohalikel valimistel oli Edgar Savisaar aga samas ka Lasnamäe piirkonna esinumber, seekord talle ei selle ega ka mõne teise piirkonna esinumbri kohta ei pakuta.

"Edgar Savisaar võib valida piikonna, kus ta soovib kandideerida, aga selleks peab olema normaalne, konstruktiivne suhtlemine, mille suunas me töötame.," selgitas Korb.

Ühendust pole aga Edgar Savisaarega praegu saadud. Laupäeval teatas Savisaar sotsiaalmeedia vahendusel oma valimisliidu loomisest, kuid kinnitanud ta seda ei ole.

"Edgar Savisaar on selle erakonna looja, ma ei näe täna üldse põhjust, et ma peaks arutama, kas Edgar Savisaar visatakse välja või mitte. Ta on erakonna liige, teda kindlasti ei visata kuskile välja," vastas Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas "Aktuaalse kaamera" küsimusele, kas Savisaar võidakse valimisliidu loomise korral erakonnast välja heita. "Te küsite kümme malekäiku ette praegu, ei visata teda kuskile välja praegu."

"Kui me räägime kohtukuludest, siis see eeldab erakonna ja tema advokaadi ja tema endaga tõsist jutuajamist, see valmidus on erakonnal muidugi olemas," vastas Ratas küsimusele Savisaare kohtukulude edasise kinnimaksmise kohta.