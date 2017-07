Vseviov: Pence midagi olulist ütlemata ei jätnud

Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov leiab, et USA asepresident Mike Pence ütles oma visiidi ajal ära kõik olulisemad sõnumid, mida me kuulda tahtsime.

Vseviov tõi esile olulisemad sõnumid Pence'i kõnest, nagu Ameerika pühendumus transatlantilistele suhetele, mis tähendab, et Trumpi ametisseastumise kõnes lausutud "Ameerika kõigepealt" ei tähenda, et Ameerika üksi; et USA on pühendunud NATO-le ja kollektiivkaitsele ning kolmandaks, et Pence kiitis põhjalikult Eestit, tuues meid eeskujuks teistele NATO liitlastele nii kaitsekulutuste kui küberedulugude pärast.

"Kõik need kõige olulisemad sõnumid meile ja tegelikult ka laiemale maailmale," ütles Vseviov kommentaariks "Aktuaalsele kaamerale".

Vseviov selgitas, et mingeid olulisi otsuseid sellele visiidile oodata ei maksa, sest otsused tehakse alati kinniste uste taga ning avalikud kõned ja visiidid, vastupidi, väljendavad eelnevalt tehtud olulisi otsuseid. Selliseks otsuseks nimetas ta NATO liitlasvägede kasvanud kohaloleku Eestis.

Samuti hoiatas Vseviov, et olukorda, kus saaks öelda, et kogu julgeolekutöö on tehtud ja kõik on saavutatud, ei saabu Eesti jaoks kunagi - liitlassuhted ja koostöö peavad kogu aeg jätkuma ja edasi arenema.

Seda, et Pence'i visiidil oleks mingit märgilist tähendust seoses Putini möödunudnädalase Soome-visiidiga, Vseviov ei kinnitanud.

"Sellel otseselt mingisugust omavahelist seost kindlasti ei ole. Mõlemad visiidid, ma usun, olid ammu varem planeeritud," põhjendas kantsler.

Vseviov rõhutas, et meil tuleb pingutada selle nimel, et sõltumata sellest, kes istub parajasti Valges Majas või ka Stenbocki majas. "Need suhted peavad olema ja on oluliselt sügavamad ühest või teisest poliitilisest jõust."