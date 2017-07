Võru lastefestivali voolukatkestus lõppes mitmele perele tõsise ehmatusega

Kolme lapse ema Evelin oli laupäeval just lastefestivalilt lahkumas, kui lapsed lunisid veel viimast karusellisõitu.

"Ja just siis, kui karusell oli hoo üles võtnud, siis karusell jäi lihtsalt seisma, kiiged käisid edasi-tagasi ja siis kolksuga vastu seda rauast konstruktsiooni, nii et minu lapse jalg jäi sinna kiige ja raust konstruktsiooni vahele kinni," kirjeldas kannatada saanud lapse ema Evelin Vals "Aktuaalsele kaamerale".

Lastefestivalil oli probleeme ka batuutidega, kus neid tõesti oli üsna palju ning mis said voolu kohapealsetest generaatoritest, mis aga korduvalt seiskusid, nii et batuudid lössi vajusid.

"Me nägime, kuidas vanemad jooksid paanikas oma laste järel. Mõni vanem tuli naerdes väja koos enda lapsega, naeris selle õnnetuse üle, aga mõni oli ilmselgelt paanikas," rääkis kolme lapse ema.

Atraktsioonide pargis oli Võru linna koostööpartneriks Lastefestivali ajal viis aastat turul tegutsenud ettevõte OÜ Batuudijuss, kes pidi tagama alal nii turvalisus- kui ka ohutusnõuded. Festivali peakorraldajad tunnistavad, et eraldi kontrolli nad atraktsioonidele ei teostanud.

"Jah, me oleksime pidanud seda tegema ja täna ka konsulteerides tehnilise järelvalve ametiga andsid nad väga head ettepanekud, kuidas järgnevatel kordadel käituda. Meil on südamest kahju ja ütleme nii, et see on meile korralik õppetund ka edaspidiseks," ütles lastefestivali "Rõkkab rõõmust maakera" prjektijuht Kristi Vals.

OÜ Batuudijuss juhatuse liige Jaanus Laane vastas kirjalikult, et voolukatkestused olid mitmete halbade kokkusattumuste tulemus.