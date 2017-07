Kolmapäev toob äikest ja suvesooja

Lähiaja ilm on tuuline ja vihm kimbutab ülepäeva nädalavahetuseni välja.

Eeloleva öö hakul võib Ida-Eestis veel hoog vihma tulla. Pärast keskööd muutub taevas kõikjal selgeks ja ilm on sajuta. Edela- ja läänetuulel on kiirust 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub edelatuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhusooja on 15 kuni 18 kraadi.

Teisipäeval vaheldub päikesepaiste pilverünkadega ja mõnest üksikust võib ka lühiajaline hoog vihma tulla. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 12, rannikul 15 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhusooja on 20 kuni 24 kraadi.

Õhtu on õhukese pilvekihiga ja sajuta. Sisemaal on tuul nõrk, Soome lahel ulatub edelatuul kuni 8, puhanguti 12 m/s. Õhusooja on 18 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeval jõuab uus madalrõhkkond ühes tiheda vihmaga, on äikest. Pikalt aga sajuseks ei jää. Õhuvool on kiire ja õhtu poole sajuhood juba hõrenevad. Edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks, ilm on soe. Temperatuur tõuseb 23, ida pool 26 kraadini.

Ka neljapäeva muudab kõrgrõhuhari ilusamaks, näitab päikest ja vaid üksik üürike rabin võib tulla.

Reedeks on tulekul uus madalrõhulohk, vihm ja äike. Pärast lõunat ilm taas paraneb. Õhk on pisut värskem.

Nädalavahetusel on sajuhooge hõredamalt, aga päris kuivalt läbi ei saa. Sooja on laupäeval 20 kraadi ümber, pühapäeval paar kraadi enam, aga soojatunnet kärbib tugev läänekaare tuul.