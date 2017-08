Scaramucci vallandamine oli erukindral Kelly esimene otsus Valges Majas

Investeerimispankur Scaramucci saabus Valgesse Majja koos ähvardustega "kõigile kinga anda" ja "tappa kõik lekitajad". Sellele järgnes plahvatuslik monoloog ajakirjale New Yorker, kus ta kirus roppu sõnavara kasutades oma kolleege - personaliülem Reince Priebust ning poliitikastrateeg Steve Bannonit. Nii Priebus kui ka Bannon olid varem olnud Scaramucci palkamise vastu.

New Yorkeri ajakirjanikule Ryan Lizzale tehtud telefonikõnes avaldas ta ka arvamust, et lekitamiste ning tema tegevuse õõnestamisega tegeleb just nimelt Priebus, kes tema sõnul peagi vallandatakse. Eelmise nädala reedel nii ka läks - president Donald Trump saatis Priebusi asju pakkima ning määras tema asemele senise sisejulgeolekuministri, erukindral John Kelly. Sellel hetkel märgiti mitmel pool meedias, et duellis Priebusi ja Scaramucci vahel sai viimane vägagi veenva võidu.

Paraku kestis Scaramucci karjäär Valges Majas vaid 10 päeva, sest esmaspäeval enne lõunat andis äsja ametisse saanud Kelly Scaramuccile teada, et viimane peab lahkuma, vahendas Politico.

Allikate sõnul olevat erukindral olnud hämmingus, et Scaramuccit polnud New Yorkeriga peetud jutuajamise eest veel karistatud ning et uus personaliülem pidas edasist koostööd täiesti võimatuks.

Scaramucci saabus esmaspäeval tööle ja tal oli plaan teha järjekordseid muudatusi kommunikatsioonitiimis. Selle sammu eesmärgiks oli vabaneda Priebusi kaasvõitlejatest ehk Vabariiklaste Rahvuskomitee (RNC) taustaga ametnikest. Selle asemel kutsus Kelly aga Scaramucci oma kabinetti ning teatas nelja silma all, et bravuurikal New Yorgi investoril tuleb hakata asju pakkima.

"President leidis kindlalt, et Anthony kommentaarid ei ole sobilikud tema ametikohal olevale inimesele ning ta ei tahtnud kindral Kellyle sellist koormat jätta," kommenteeris Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders hiljem ajakirjanikele.

Lühike karjäär Valges Majas ei olnud Scaramucci jaoks ainus tormiline sündmus viimase nädala jooksul. Nimelt taotles tema rase abikaasa Deidre Ball lahutust, kuig väidetavalt polnud lahutuse põhjuseks see, et Scaramucci Valgesse Majja tööle läks. Nende ühine poeg - teine laps - sündis ajal, mil Scaramucci viibis koos Trumpiga lennukis. Samuti pidi Scaramucci Valgesse Majja tööle asumiseks ära müüma oma osaluse enda poolt asutatud investeerimisfirmas SkyBridge Capital.

Ehk kokkuvõtlikult - kümnepäevane töö Trumpi heaks tõi Scaramuccile otseselt kaasa loobumise oma firmast, eemalviibimise oma teise lapse sünni juurest ning võimalik, et kaudselt ka abielulahutuse.