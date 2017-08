Toom ei poolda Savisaare leeri minejate Keskerakonnast väljaviskamist

Ta nentis teisipäeval ERR-ile antud usutluses, et Tallinnas on Keskerakonna jaoks tekkinud ebameeldiv olukord, kus tuleb äge võitlus ja konkurents häälte pärast. "Keskerakond ei jää võimust ilma, aga tuleb pingeline valimiskampaania kampaania," ütles Toom.

"Meil on Keskerakonnas kokkulepe ja seisab ka põhikirjas, et kellegi erakonnast välja heitmiseks on vaja juhatuse otsust. Iga juhtumit tuleb vaadata vaadata konkreetselt ja mina ei kiirustaks kedagi välja viskama," sõnas Toom.

Edgar Savisaare valimisliidu võimalike kandidaatide kohta ütles Toom, et ta pole nimekirja näinud ning samuti pole liit esitlenud oma valimisprogrammi.

"Kuid ma kahtlen, kas on võimalik kokku panna programmi, mis oleks tugevam Keskerakonna omast," sõnas Toom, lisades, et Savisaar on tema jaoks Eesti poliitika suurkuju, keda ta ei hakka kritiseerima.