Oudekki Loone kandideerib valimistel Antslas

"Kohalike valimiste kontekstis näen, et Tallinn saab olema heades kätes. Seega mina ise saan teha seda, mida minu kodanikuteadvus minult nõuab: kindlustada, et ka Eesti ääremaade huvisid ära ei unustataks. Eesti peab toimima kõigi huvides, mitte ainult välismaa pankade ja pealinna rikaste huvides. Tahan jälgida, et Antslal, minu lapsepõlvesuvede paigal, minu vanavanemate kodulinnal, oleks kindel tulevik," kirjutas Loone teisipäeval sotsiaalmeedias.

"Selge on see, et kui tahta riiki reaalselt edasi valitseda, siis peab Keskerakond oma munad üles leidma," lisas Keskerakonna endine peasekretär Loone.

Loone sõnul on tal hea meel, et Edgar Savisaar kinnitas jätkamist Eesti poliitikas ning plaanib osaleda Tallinnas kohalikel valimistel.

"See tähendab, et seesugused keskerakondlikud väärtused nagu julgus mõelda suurelt, ütelda alati ei konformismile ja stagnatsioonile, jäävad kindlasti kaitstuks. See annab ka lootust, et aastaks 2019. on Eestis olemas erakond, mis julgeb rääkida kodanikupalgast ja sellest, et kodakondsus peab olema liitev, mitte passivärvi pidi elanikke lahutav nähtus," kirjutas Loone.