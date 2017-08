Viis abiorganisatsiooni ei lepi Vahemerel Itaalia uute reeglitega

Itaalia siseministeerium teatas esmaspäeval, et viis abiorganisatsiooni on keeldunud allkirjastamast Rooma poolt kehtestatud reegleid, mis puudutavad migrantide päästmist Vahemerel.

Kolm abiorganisatsiooni on aga uute reeglitega leppinud, vahendas EUobserver.

Üks organisatsioon, mis uute reeglite allkirjastamisest keeldus, on Piirideta Arstid (Médecins Sans Frontières ehk MSF), kes teatas, et peab juba varasemast ajast kinni mitmetest uues reeglistikus mainitud põhimõtetest nagu näiteks rahastamise läbipaistvus. Samas rõhutas MSF, et Itaalia uute reeglite täielik rakendamine vähendaks Vahemere päästeoperatsioonide efektiivsust ning tooks kaasa rohkem surmajuhtumeid.

"Ettepanekud - eriti see, et päästelaev ei tohi päästetuid panna merel teiste laevade peale - tekitavad tarbetuid piiranguid tänasel päeval meie kasutuses olevate võimalustele," märkis MSF, kes on seni Vahemerelt päästnud umbes 16 000 migranti.

"Päästelaevade arvu vähendamine nõrgestaks juba praegusel hetkel ebapiisavat otsingu- ja päästevõimekust ning see tooks kaasa massiliste uppumiste sagenemise," lisas MSF oma teates ja rõhutas, et täidab juba praegusel hetkel kõiki rahvusvahelisi mereliikluse reegleid.

Lisaks MSF-ile keeldusid allkirja andmast Saksamaa taustaga Sea-Watch, Sea-Eye ja Jugend Rettet ning Prantsusmaa SOS Mediterranée.

Allkirja andsid Save the Children, Maltal baseeruv Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ja Hispaania taustaga Proactiva Open Arms.

Üks reegel, mis abiorganisatsioonidele muret valmistab on Rooma nõudmine, et päästelaevadel viibiksid Itaalia politseinikud, sest humanitaarorganisatsioonide arvates rikub see neutraalsuse põhimõtet. Itaalia aga rõhutab, et politseinikud on vajalikud selleks, et migrantide sekka sulandunud inimsmugeldajaid tuvastada.

Itaalia siseministeerium teatas, et kõik organisatsioonid, kes Rooma kehtestatud reeglistikust välja jäävad, jäävad välja ka "organiseeritud merepääste operatsioonist" ning on silmitsi "kõikide tagajärgedega". Varem on Rooma hoiatanud, et abiorganisatsioonid, kes allkirja ei anna, ei saa enam päästetud migrante Itaalia sadamates maale tuua.

ÜRO andmetel on käesoleval aastal üle Vahemere Itaalia rannikule jõudnud umbes 95 000 migranti. Vahemerd ületades on hukkunud 2378 migranti. Esimese kuue kuu jooksul on 30 protsenti päästeoperatsioonidest teostatud MTÜ-dest abiorganisatsioonide poolt.

Rooma on mures, et MTÜ-de tegevus julgustab inimsmugeldajaid ja migrante ohtlikke merereise korraldama.

Itaalia on saanud oma 12 punktist koosneva reeglistiku rakendamisele ka Euroopa Liidu heakskiidu. Näiteks Euroopa Komisjon on öelnud, et uus reeglistik aitab päästeoperatsioone Vahemerel paremini koordineerida.

Lisaks sellele, et migrante päästvad MTÜ-d peavad deklareerima täpsemalt oma rahastajaid, keelab Itaalia MTÜ-de laevadele täielikult ära päästeoperatsioonid Liibüa vetes. Selle asemel on aga Itaalia merevägi valmistumas suuremateks smugeldajatevastasteks operatsioonideks Liibüa vetes ning vastava kutse on esitanud ka ÜRO poolt tunnustatud Tripoli valitsus.

Kriitikute hinnangul tähendaks see aga seda, et Liibüa vetest päästetud inimesed jõuaksid Liibüa kurikuulsatesse kinnipidamiskeskustesse.

Samuti on uute reeglite kohaselt Itaalia politseinikel õigus kontrollida MTÜ-de laevu inimsmugeldamise asjus ning igasugust uurimise jaoks olulist informatsiooni peavad MTÜ-d Itaalia võimudega jagama.

Edaspidi on MTÜ-de laevadel keelatud lasta signaalrakette ja teha mobiiltelefoniga kõnesid, mis võivad merel migrantidele abiks olla. Kõikidel MTÜ-de laevadel peavad olema transponderid sisse lülitatud, et Itaalia võimud saaksid nende liikumist jälgida.

MTÜ laevalt tohib inimesi teisele laevale paigutada ainult hädaolukorras.

Lisaks peavad MTÜ-d saama Itaalia võimudelt sertifikaadi, et nende laevad vastavad tehnilistele nõuetele.