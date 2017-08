EL sai Londonis asuvate ametite kolimise asjus 27 taotlust

Euroopa Liidu Nõukogu on saanud liikmesriikidelt kokku 27 taotlust, mis puudutavad kaht EL-i ametit, mis tuleb hiljemalt Brexiti ajaks Londonist kuhugi mujale kolida, vahendas Reuters.

Euroopa Liit töötas mai lõpus välja kriteeriumid, mille alusel saavad liikmesriigid taotleda seni Suurbritannias asuvate EL-i ametite enda riiki paigutamist. Põhjuseks on Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ning see, et Euroopa Ravimiamet (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) peaksid olema võimelised uutes asukohtades täismahus töötama hiljemalt 2019. aasta märtsis.

Plaani kohaselt annab Euroopa Komisjon liikmesriikide taotlustele hinnangu septembri keskpaigaks ning EL-i ministrid teevad otsuse hiljemalt novembris. Hääletatakse nii kaua, kuni selgub kaks finalisti ning võitjat peab toetama enamus liikmesriikidest.

Näiteks ravimiameti näol on tegu EL-i suuruselt kolmanda ametiga, kus töötab 900 inimest.

Liikmesriigid, kes soovisid EMA-t või EBA-t enda juurde, pidid vastava taotluse esitama 31. juuliks. Ainult neli liikmesriiki - Sloveenia ja Balti riigid - on kinnitanud, et neil pole plaanis kahe EL-i ameti uueks asukohaks pürgida. Mõned liikmesriigid - näiteks Holland EMA puhul - on EL-i ameti enda juurde saamiseks alustanud väga intensiivset kampaaniat ja lobitööd.

EMA asjus esitati 19 taotlust, EBA asjus aga kaheksa.