Karilaid: Savisaar võib hüvedest ilma jääda

Savisaarele on pakutud Tallinna üldnimekirja esinumbri kohta ja erakonna poolt ei tule enam ühtegi žesti, ütles Karilaid teisipäeval BNS-ile. "Erakonnas on 15 000 inimest, endisele esimehele on juba piisavalt palju tehtud - kui tahab, teeb meeskonnatööd, kui ei taha - mingu. Keegi ei hakka rohkem paluma."

Tallinna valimisnimekirjades on Keskerakonnal Karilaiu sõnul praegu üle 500 inimese, valimisplatvorm on valmis saanud ja teisipäevast hakkavad meedias jooksma valimisklipid.

"Kui Edgar tahab rongist maha jääda, siis ta jääb rongist maha," sõnas Karilaid. "Kui tahab minna valimisliiduga - mingu, meie rohkem ei hakka inimest veenma. Talle on aega antud piisavalt, erakonna esimees [Jüri] Ratas on temaga rääkinud korduvalt ja korduvalt, pakkunud võimalust öelda, mis on ta huvid. Nii, et kui peale poliitiliste välja mõeldud probleemide on ka mingid psühholoogilised probleemid, siis ei ole meie rida sellega tegeleda."

Karilaid märkis, et Savisaarel on siiski veidi aega veel ümber mõelda. "Kui ta ikka ümber ei mõtle, koostööd teha ei taha ja hakkab erakonda kahjustama, siis võib-olla annavad talle [valimistel oma nimekirjaga osalevad ärimehed] Jüri Mõis, Urmas Sõõrumaa ja Mart Luik talle hüvesid," lausus Keskerakonna aseesimees.

Keskerakondlase Peeter Ernitsa sõnul on pärast esmaspäeva õhtul aset leidnud koosolekut nüüd pea sada protsenti kindel, et erakonna endine esimees Edgar Savisaar tuleb kohalike omavalitsuste valimistel Tallinnas välja oma nimekirjaga.