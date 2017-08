Naljamees vedas Valge Maja ametnikke ninapidi, tünga sai ka Scaramucci

Väidetavalt Briti päritolu naljamehel õnnestus ninapidi vedada mitut Valge Maja ametnikku, nende seas nüüdseks juba endist kommunikatsioonijuhti Anthony Scaramuccit, ja teeselda e-kirjades, et tema näol on tegu näiteks Jared Kushneri, Reince Priebusi või Eric Trumpiga, ja saada oma kirjadele ka vastuseid.

Näiteks õnnestus Twitteris nime @SINON_REBORN all esineval mehel veenda sisejulgeolekunõunik Tom Bossertit selles, et talle on saatnud kirja president Donald Trumpi väimees ja vanemnõunik Jared Kushner. Bossert avaldas vastuskirjas muuhulgas ka oma isikliku e-posti aadressi, vahendavad CNN ja Guardian.

Lisaks õnnestus naljamehel veenda kommunikatsioonijuht Scaramuccit, et ta on tulevane USA suursaadik Venemaal Jon Huntsman. Huntsmanile aga esines ta omakorda presidendi poja Eric Trumpina. Eric Trumpile aga suutis ta esineda vend Donald Trump juuniorina.

Mees, kes nimetab end oma Twitteri profiilis "laisaks anarhistiks", selgitas CNN-ile, et tema eesmärk oli nalja teha ning tema kavatsused ei olnud pahatahtlikud. "Ma ei üritanud saada võtmeid kuhugi salakambrisse või muud sellist," rõhutas ta.

Kõige värvikam kirjavahetus tekkis isehakanud humoristil kommunikatsioonijuht Scaramucciga, sest viimasele esines ta Valge Maja personaliülema Reince Priebusina ajal, kui kahe mehe vahel oli väidetavalt käimas tuline võimuvõitlus.

Näiteks kirjutas ta Priebusina esinedes Scaramuccile, et viimane on "jahmatavalt silmakirjalik" ning et "ühelgi hetkel pole ta käitunud viisil, mis oleks natukenegi stiilne".

Scaramucci kirjutas aga liba-Priebusile vastu: "Sa tead, mida sa tegid. Me kõik teame. Kuid ole kindel - me olime selleks valmis. Tõeline mees vabandaks."

Liba-Priebus aga tulistas vastu: "Ma ei suuda uskuda, et sa mu eetilisuse kahtluse alla paned! Nii nimetatud "Mooch", kes ei suuda veeta isegi esimest nädalat Valges Majas ilma, et ta enda järel kaost ei tekitaks. Mul ei ole vaja millegi pärast vabandada."

Scaramucci vastas seejärel nii: "Loe Shakespeare'i. Eriti "Othellot". Sul on selles osas õigus. Minu perekonnal läheb muide hästi ja läheb hästi ka edaspidi. Ma tean, mida sa tegid. Rohkem ma sulle ei vasta."

Valge Maja on kirjavahetuste toimumist kinnitanud ja teatanud, et uurib juhtumit. "Me suhtume kõikidesse kübertemaatikaga seotud asjadesse tõsiselt ning uurime neid intsidente edasi," selgitas pressiesindaja Sarah Huckabe Sanders CNN-ile.