Seeder: IRL-i liikmed aitavad nõrgemaid valimisnimekirju tugevdada

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) toetus on Tallinnas alla valimiskünnise ning tõenäoliselt kaotatakse liikmeid teistele nimekirjadele. IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder enda sõnul ei karda, et liikmete kandideerimine mõnes teises nimekirjas jätaks IRL-i Tallinnas alla valimiskünnise.

Sel nädalal avaldatud Kantar Emori uuringu järgi toetaks Isamaa ja Res Publica Liitu Tallinnas üksnes kolm protsenti valijaist. Kuivõrd valimiskünnis on viis protsenti, ei pääseks sellise tulemuse realiseerumisel IRL vähemasti Tallinnas volikogusse.

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal vihjas ERR-ile antud intervjuus, et vähemasti osa IRL liikmeist vaatab nende poole."On IRL-i inimesi, kes lähevad teistesse nimekirjadesse ja see pole saladus," ütles Michal, lisades, et ajakirjanduse vahendusel ta ühtegi nime välja öelda ei soovi.

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder otsest probleemi selles ei näe ja ütleb, et ka teiste erakondade liikmeid kandideerib nende nimekirjades üle Eesti.

Küsimusele, et kas IRL ei karda, et oma nimekirjad kadunud nimedest nõrgemaks jäävad, vastas Seeder: "Ei kindlasti ei karda ja nii primitiivselt me ei mõtle, et kaotame oma liikmeid. Tugevdame teiste erakondade nimekirju, kes tunnevad, et nad on veidi nõrgemad ja tahaksid meie liikmetega oma nimekirja tugevdada."

Seeder leidis, et põhimõtteliselt võiks hakata moodustama ka mitme erakonna valimisliite.

Politoloog Tõnis Saarts erakondade valimisliitudesse aga ei usu. Tema sõnul saavad erakonnad praegugi avalikult oma valijatele lubada, et teevad koostööd teiste konkreetsete erakondadega. Sellest pole aga abi, kui üks võimalikest partneritest valimiskünnise alla jääks. Saarsti hinnangul polegi sellistel nimekirjadel volikogusse asja.

"Ei toeta seda, et väiksed elujõuetud erakonnad saavad võimule seetõttu, et mõne eduka erakonna või valimisliidu hõlma alla poevad. Kui poliitilises konkurentsis ikka vastu ei pea, siis on see sinu enda probleem. Ja tuleb sellest ka järeldusi teha," sõnas Saarts.