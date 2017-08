Järgmise kahe aasta alampalga läbirääkimised jätkuvad septembris

"Läbirääkimistel lahendusele lähemale ei jõutud. Kumbki pool uusi pakkumisi ei teinud ja küsisime korduvalt üle tööandjate poolt, kas nad on jõudnud arusaamisele, et alampalk peab järgmisel aastal tõusma, millele nad vastasid, et ärge kiirustage sündmustest ette," ütles Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson BNS-ile.

"Ametiühingud on seni olnud veendumusel, et tulumaksuvaba miinimumi tõus ei peaks minema tööandja taskusse ehk alampalk peab tõusma kindlasti ja tõusma üle 500 euro. Meie oleme rääkinud 535 eurost, et alampalk tõuseks sama palju, kui tõuseks keskmine palk ehk ta tõuseks vähemalt 65 eurot," sõnas Peterson.

"Kindlasti me ei näe hetkel veel põhjust, et miinimumpalga tõus võiks aeglustuda. Kui ta praegu tõuseb 10 protsenti aastas, siis meie jaoks oleks oluline, et ta tõuseks kiiremini kui keskmine palk," ütles ta.

Eesti Turvaettevõtete Liidu esindajana osalenud G4S Eesti AS juhatuse liige Priit Sarapuu sõnul on positiivne, et osapooltel on tahe jõuda ühise pikaajlise lahenduseni. "Kuid meie arvates ei peaks alampalk kindlasti tõusma ennaktempos," sõnas ta.

"Me esitame 22. augustil vastastikku oma nägemuse, kuidas alampalga tõus tulevikus peaks arenema meie arvates ja kohtume uuesti 7. septembril ning hakkame vaatama, kas neid nägemusi saab ühtlustada, et meil oleks ühine nägemus tulevikus suhtes," sõnas Peterson.

Ametiühingute delegatsiooni kuulus Eesti Ametiühingute Keskliidust esimees Peep Peterson, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees Jüri Lember, Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esimees Elle Pütsepp ja palgasekretär Kaja Toomsalu.

Tööandjate poolsesse delegatsiooni kuulus Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar, analüütik-nõunik Raul Aron ning Eesti Turvaettevõtete Liidu esindajana Priit Sarapuu.