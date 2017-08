Kolmapäev toob tugeva vihmasaju, tuule ja äikese

Kolmapäeva öösel tekib Läänemere lõunarannikul osatsüklon, mis liigub edasi põhja poole ja muutub aktiivsemaks. Lõunaks jõuab madalrõhkkond Eesti kohale ning õhtupoolikul eemaldub juba Soome lahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vastu hommikut hakkab Liivi lahe ümbruses sadama vihma ja sadu laieneb kiiresti üle Eesti ning on ka äikest. Ennelõunal on sadu tugevam Eesti lääne- ja loodeosas, pärastlõunal on tugevate hoovihmade ja suur äikeseoht Pärnu-Narva joonest ida pool. Koos äikesega võib kaasneda ka tugevaid tuuleiile.

Öösel pilvisus tiheneb ja alates Edela-Eestist hakkab vihma sadama. Tuul pöördub edelast kagusse, puhudes 3 kuni 9 meetrit sekundis, äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Õhusooja on öötundidel 13 kraadist 18-ni.

Hommikul laienevad vihmapilved üle Eesti ja suureneb ka äikeseoht. Tugevamad sajud on Eesti lääne- ja loodeosas. Sooja on kuni 18 kraadi.

Päeval on ilm pilves selgimistega, paiguti sajab vihma, mitmel pool on äikest. Sadu on tugev. Tuul pöördub järk-järgult edelasse ja läände ning tugevneb 5 kuni 11, puhanguti 16 meetrini sekundis. Sooja on oodata 18 kuni 23, Kagu-Eestis kuni 26 kraadi.

Õhtuks pilved hõrenevad ja on vaid üksikute vihmahoogude võimalus ning seda põhiliselt Eesti idaservas. Edela- ja läänetuule puhangud võivad Virumaa rannikul ulatuda aga 20 meetrini sekundis. Sooja on õhtul 17 kuni 20 kraadi.

Neljapäeval tugevneb kõrgrõhuhari, taevas selgineb ning päeval võib tulla vaid mõni üksik vihmahoog. Õhtul jõuab saartele aga juba uus sajuala. Sooja on keskmiselt 22 kraadi.

Reedel sajab mitmel pool hoovihma ja välistatud pole ka äike. Sooja on siis 21 kraadi.

Ka nädalavahtusel sajab tänase prognoosi kohaselt paiguti hoovihma, puhub võrdlemisi tugeb edelatuul ning sooja on 20 kraadi ringis.