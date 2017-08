Tallinki proovireisil Riiga oli üle 3000 reisija

Nädalavahetusel toimunud ja teisipäeval tagasi Helsingisse jõudnud kruiisil olid kõik kohad välja müüdud, kirjutab Iltalehti.

Tallink Silja pressiesindaja Marika Nöjd tõdes, et laev mahutab 3300 reisijat ning kõik kajutid olid välja müüdud. "See ei tähenda, et kõik voodikohad oleksid olnud täidetud, kuid kindlasti oli reisijaid üle 3000," kinnitas ta.

Katsekruiisil osalenud reisjad nurisesid, et laeval tekkisid tohutud järjekorrad söögisaalides.

Nöjd märkis, et keegi reisijaist eineta ei jäänud, kuid see on kahetsusväärne, et inimestel tuli seetõttu pikalt järjekorras olla.

Nöjdi sõnul kalkuleerib praegu laevafirma, kas Helsingi-Riia kruiisidega on mõtet jätkata.