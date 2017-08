Tillerson: USA eesmärgiks ei ole Põhja-Korea režiimi kukutamine

USA välisminister Rex Tillerson kinnitas teisipäeval, et Washingtoni eesmärgiks ei ole Põhja-Korea režiimi kukutamine.

Tillersoni sõnul on USA mingil hetkel tulevikus valmis ka Põhja-Koreaga läbirääkimisi pidama, kuid seda vaid tingimusel, et Pyongyang loobub oma tuumarelvaprogrammist, vahendasid Yle ja BBC.

Välisminister rõhutas, et Washington soovib oma eesmärkideni jõuda rahumeelsete vahenditega.

"Me ei ürita kukutada valitsust ega kiirendada Koreade ühinemist, me ei otsi ettekäändeid viia oma väed 38. laiuskraadist põhja poole (Ehk üle kahe Korea vahelise de facto piiri - Toim.)," selgitas Tillerson pressikonverentsil, mis toimus vaid mõni päev pärast Pyongyangi järjekordset raketikatsetust ning ähvardust, et nüüd suudavad nad oma rakettidega tabama ka USA mandriosa.

"Me ei ole teie vaenlased, me ei ole teie jaoks oht, kuid teie kujutate endast meie jaoks vastuvõetamatut ohtu ning me peame vastuse andma," teatas USA välisminister Põhja-Koreale.

"Loodetavasti saavad nad mingil hetkel sellest aru ja siis saame me ka läbirääkimistelaua taha istuda," lisas Tillerson.

Kuigi president Donald Trump on korduvalt kritiseerinud Hiina Rahvavabariiki, et viimane ei survesta piisavalt Põhja-Koread, valis Tillerson mõnevõrra diplomaatilisema hoiaku ning märkis, et praeguse pingelise olukorra eest vastutab ainult Põhja-Korea.

"Samas me usume, et Hiinal on tänu märkimisväärsele majandustegevusele eriline ja unikaalne suhe, mille abil ta saab mõjutada Põhja-Korea režiimi viisil, milleks keegi teine pole suuteline," täpsustas ta.