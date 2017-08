Kelmid on asunud Weekend festivali eel müüma olematuid pileteid

Lääne prefektuuri ennetus- ja menetlustalituse juhi Üllar Küti sõnul on kolmapäeva hommikuse seisuga jõudnud Lääne prefektuuri lauale neli avaldust toime pandud kelmuste kohta, kuid neid võib teistes prefektuurides veelgi olla, sest kelmidel on võimalik tegutseda üle Eesti.

"Kelmide kasutatav taktika on lihtne - pileti soovijaga saadakse sotsiaalmeedia kaudu kontakt, näiteks Facebooki tehtud libakontol, pakutakse festivali piletit turuhinnast veidi odavamalt ning soovitakse ettemaksu. Raha laekumise järel konto suletakse ja mingit piletit ostja loomulikult ei saa," rääkis Kütt BNS-ile.

Tema sõnul soovitab politsei osta festivali pääsmed ametlikke kanaleid pidi ning kui on ikkagi soov käest-kätte tehingut teha, siis tasuks müüjaga vahetult kokku saada ja enne raha maksmist veenduda, et pilet on reaalselt olemas ja see on ehtne.

Kui aga keegi on siiski kelmi ohvriks langenud, tasub sellest kindlasti politseile teada anda."Kui kahju jääb alla 200 euro, käivitab politsei väärteomenetluse, suurema kahju korral tuleb aga kriminaalasi. Ükski juhtum menetlemata ei jää ning kuna kelmid lasevad raha kanda konkreetsete isikute pangaarvetele, on nende tabamine vaid aja küsimus," lisas Kütt.