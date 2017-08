Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis kuue kuuga lepinguid 100 miljoni eest

Sõlmitud lepingutest kaalukaimad on jalaväe lahingumasinate CV-90 varuosade leping BAE Systems Hägglund AB-ga, mille maksumus on kokku üle 12 miljoni euro, jalaväe lahingumasinate laskemoona ost 11,4 miljoni euro eest Hollandi kaitsematerjalide administratsioonilt, lahingumasinate hooldus ja remont, mereväe miinijahtijate miinituvastussüsteemi SeaFox hooldus ja remont, ütles keskuse pressiesindaja Ingrid Mühling ERR-ile.

Hangete osakonna juhataja Priit Soosaar märkis, et sõlmitud lepingutele on eelnenud pikk ettevalmistustöö ja turu-uuringud, sellesse on panustanud nii kaitseväe, kaitseministeeriumi kui ka kaitseinvesteeringute keskuse esindajad.

3. juulil kuulutas keskus välja hanke automaattulirelvade ostuks 1. ja 2. jalaväebrigaadile eeldatava maksumusega kuni 75 miljonit eurot, milleks aastatel 2018–2021 hangitakse ligi 11 000 automaattulirelva.

Sõlmitav raamleping kestab aastani 2024, mis võimaldab lisaks eelpool nimetatud kogusele täiendavalt juurde hankida kuni 18 000 relva koos lisavarustusega.

Kõige olulisem sel aastal valmiv taristuobjekt on Tapa sõjaväelinnaku laiendus, mille kasarmute, toitlustuskompleksi ja toetusrajatiste ehituseks on esimesel poolaastal kulunud ligi 20 miljonit eurot.

Linnaku laiendus valmib oktoobris, kokku maksab 16-st hoonest koosnev laiendus 39 miljonit eurot, samuti on valminud ajutised konteinerlinnakud liitlasvägede tarbeks.

Lähikuudel on valmimas on Viru jalaväepataljoni tehnikapargi rajatised, mille ehitamist alustati 2016. aastal ning Sirgala harjutusvälja teeninduslinnaku esimene etapp.

Lisaks kaitseväe taristule ehitab ja korrastab kaitseinvesteeringute keskus kaitseväe ja liitlaste üksuste kasutatavaid teid Tapa linnas ja vallas ning Kadrina vallas.

Riigikaitse arengukava kohaselt on selle aastakümne hangete prioriteedid jalaväe lahingumasinate, automaatide ning liikursuurtükkide hanked, samuti kaitseväe sõjaaja varustuse ja varude täiendamine.

Lähiajal avalikustatakse riigihangete registris soomusmanöövervõime toetusmasinate hange kuhu oodatakse kõiki huvilisi osalema. Samuti jätkub liikursuurtükkide K9 hankimisega seonduvad tegevused ning ettevalmistustööd liikursuurtükkide toetusmasinate muretsemiseks.

Kaitseinvesteeringute keskus korraldab hankeid kaitseministeeriumi, kaitseväe ja teiste valitsemisala asutuste tarbeks, kavandab ja viib ellu taristu, sealhulgas harjutusalade arendust ning haldab kinnisvara.