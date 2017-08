Linnapeakandidaadid vastavad: linnavalitsuse kabajantsikuid ootab revisjon

Kuigi kõik kandidaadid peale Keskerakonna esindaja Taavi Aasa nõustuvad, et linnaametnike Keskerakonda kuulumine on probleem, ei näe nad võimalust, et inimesi hakatakse ainult parteipileti hoidmise pärast vallandama.

Kõige karmim oma hinnangus on Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) meerikandidaat Rainer Vakra, kes lubab platsi n-ö tiksujatest ja sotsiaalmeedia kommentaatoritest puhtaks lüüa. Tema arvamust jagab ka Reformierakonna Tallinna esinumber Kristen Michal, kelle hinnangul peavad erakondliku kuuluvuse tõttu töö saanud inimesed naasma tööturule, kus on nende käsi väga vaja.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kandidaat Martin Helme tunnistab, et linnavalitsuses on päris palju “kabajantsikuid”, kes on sinna tekkinud, kuna keskpartei on jäänud liiga kauaks võimule. Helme arvates on tegemist loomuliku protsessiga, sest võimupartei valib alati endale sobivama personali.

Isamaa- ja Res Publica Liidu esinumber Raivo Aeg märgib, et Keskerakonna linnaaparaadi politiseerimine on amoraalne ja seetõttu on kannatanud pealinna pakutavate teenuste kvaliteet. Samas on Aeg kindel, et võimu vahetudes eemalduvad ametnikud Keskerakonnast.

Seevastu Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas kinnitab, et kedagi sunniviisiliselt tema koduerakonnaga liituma sunnitud pole. Aas lisab, et tema teada ei toimunud sundpolitiseerimist ka Edgar Savisaare ametiaja jooksul.

ERRi uudistetoimetus küsitles viie suurema erakonna Tallinna linnapea kandidaate. ERR.ee avaldab igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel linnapea ametisse kandideerivate poliitikute vastustest tehtud lühiklippe, kus meeriks soovijad vastavad kõige põletavamatele linnaelu puudutavatele küsimustele.