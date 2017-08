Fotod ja video: Prints Philip täitis viimast korda esindusülesandeid

Sellest, et 96-aastane Edinburghi hertsog kavatseb tervislikel põhjustel loobuda oma seniste ametiülesannete täitmisest ning soovib avalikust elust tagasi tõmbuda, teatas Buckinghami palee juba käesoleva aasta mais, vahendasid BBC, Yle ja Sky News.

Samas on tal ka edaspidi kavas olla mõnikord oma abikaasa kõrval, kui viimane oma ametiülesandeid täidab. 91-aastane kuninganna Elizabeth II pole praeguste plaanide kohaselt oma ametiülesannete täitmist kärpinud. Mõningaid ülesandeid on ta siiski delegeerinud oma pojale prints Charlesile ja pojapojale prints Williamile.

Prints Philip võttis kolmapäeval Buckinghami palee juures vastu merejalaväe paraadi ning see jääb praeguste andmete kohaselt viimaseks 22 219 avaliku esindusülesande seas, mida ta alates 1952. aastast iseseisvalt on täitnud.

Buckinghami palee kinnitusel on prints Philip teinud viimase 65 aasta jooksul ainuüksi 637 visiiti välisriikidesse, pidanud kokku 5500 kõnet ning olnud rohkem kui 780 organisatsiooni patrooniks, esimeheks või liikmeks.

Kreekas sündinud Kreeka ja Taani kuningliku perekonna liige pidi sünnimaalt lahkuma väikelapsena, kui tema onu Konstantínos I troonist loobuma sunniti. Pärast seda elas ta nii Prantsusmaal, Saksamaal kui ka Suurbritannias. 1939. aastal liitus Philip Mountbatten kuningliku mereväega ning järgmisel aastal lõpetas ta Dartmouthi Kuningliku Mereväekolledži oma kursuse edukaima kadetina. Teisest maailmasõjast võttis ta mereväeohvitserina osa nii India ookeani, vahemere kui ka vaikse ookeani operatsioonidest.

Tulevase kuningannaga kohtus ta juba 1939. aastal, kui kuningas George VI mereväekolledžit külastas. 1946. aastal palus ta kuningalt printsessi kätt ning nad abiellusid 1947. aasta 20. novembril. 1952. aastal sai tema abikaasast Briti kuninganna Elizabeth II.

Kui kuninganna Elizabeth II on kõige kauem Briti troonil olnud monarh ja kõige kauem valitsenud naissoost riigipea maailmas, siis prints Philip on kõige kauemat aega Briti monarhi abikaasaks olnud isik ning ka kõrgeima eani elanud Briti kuningliku perekonna meessoost liige.

Lisaks sõjaaegsele eeskujulikule teenistusele ning karjäärile mereväes tuntakse printsi ka tema huumorimeele ning sageli ka poliitilise korrektsuse piire kompavate väljaütlemiste poolest. Näiteks ajaleht Daily Telegraph nentis hiljuti, et Edinburghi hertsog on alati seadnud oma riigi esikohale, kuid lisaks sellele on ta täitnud ka möödunud aastakümned erakordse energia ning "alistamatu huumorimeelega". Sama väljaanne on teinud kokkuvõtte ka tema kuulsamatest väljaütlemistest.

Thanks for the memories, Prince Philip!



The Duke of Edinburgh is carrying out his final official engagement today pic.twitter.com/xfJ1J58ABV