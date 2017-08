Kreeka kohus karistas EL-ile täpset statistikat edastanud tippametnikku

Kreeka kohus karistas teisipäeval riikliku statistikaameti endist juhti ametialase lohakuse eest seoses vastuolulise juhtumiga, mis puudutab Kreeka finantskriisi tausta ning kohtusüsteemi survestamist valitsuse poolt. Sisuliselt on Euroopa Liit olnud juba aastaid mures, et Kreeka valitsus üritab statistikaameti endist juhti usaldusväärsete andmete edastamise eest karistada.

Apellatsioonikohus mõistis Andreas Georgiou süüdi ametialases lohakuses ning karistas teda kaheaastase tingimisi vabadusekaotusega, vahendas EUobserver.

Georgiou juhtis Kreeka statistikaametit (Elstat) aastatel 2010-2015 ning süüdi mõistis kohus ta sisuliselt selle eest, et ta saatis 2010. aasta novembris Euroopa Komisjoni statistikaametile (Eurostat) informatsiooni Kreeka 2009. aasta riigieelarve puudujäägi kohta ilma, et ta oleks sellest informeerinud Elstati juhatust.

Georgiou poolt 2010. aastal kogutud andmed näitasid palju suuremat eelarvepuudujääki kui need andmed, mille Kreeka valitsus varem deklareerinud oli. Georgiou andmed näitasid, et Kreeka riigieelarve puudujääk oli 2009. aastal 15,4 protsenti SKP-st, mitte 13,6 protsenti nagu valitsus varem väitis.

Georgiou poolt kogutud täpne statistika mängis võtmerolli Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF) peetud läbirääkimistes, mis puudutasid Kreeka abipaketti. Kriitikute sõnul tõid Georgiou esitatud andmed Kreeka jaoks kaasa karmimad kasinustingimused.

Georgioule esitati 2013. aastal süüdistus statistikaandmete suurendamises, mis on kriminaalkuritegu. Kohus lükkas süüdistuse tagasi 2015. aastal, kuid juhtum taasavati pärast prokuratuuri apellatsiooni. Teist korda lükati see tagasi käesoleva aasta mais ning taasavati jälle juulis.

Kuigi statistikaameti endine juht mõisteti teisipäeval kohtus süüdi, vabanes ta samas kriminaalsüüdistustest.

"See oli veenev võit härra Georgiou jaoks," kommenteeris tema advokaat uudisteagentuurile Associated press. "See on sarnane olukorrale, kus sind süüdistatakse surmaga lõppenud avarii põhjustamises, kuid mõistetakse lõpuks süüdi selles, et sa pole oma juhiluba uuendanud."

Samas märkis advokaat, et ta soovitas hetkel USA-s elaval Georgioul ka see leebem süüdimõistmine ülemkohtusse edasi kaevata.

Euroopa Komisjon teatas kommentaariks, et on kohtuotsust "tähele pannud", ja rõhutas, et Elstati iseseisvus on üks peamisi kohustusi, mille Kreeka valitsus abiprogrammi saamiseks võttis. Komisjon rõhutas, et neil on täielik usaldus Elstati poolt aastatel 2010-2015 esitatud andmete suhtes.

Eelmisel aastal kutsus Brüssel Kreeka valitsust üles "aktiivselt ja avalikult eitama" vale muljet, justkui oleks Georgiou juhtimisel statistilisi andmeid manipuleeritud.

Kohtuprotsess ja süüdimõistmine leidis aset ajal, mil Kreeka kohtunikud süüdistasid valitsust selles, et kohtuvõim on langenud nii Georgiou protsessi kui ka mitme teise juhtumi puhul poliitilise surve alla.