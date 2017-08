Viiburi võimud tahavad vanalinnas lammutada ajaloolise kvartali

Tegemist kvartaliga, mida ümbritsevad tänavad, mis kannavad soome keeles nimesid Vahtitorninkatu, Linnankatu, Pamppalankatu ja Mustainveljestenkatu, vahendas Yle.

Lammutamiskavatsus tuleb välja Leningradi oblasti kuberneri intervjuust uudisteagentuurile Interfax.

Drozdenko sõnul on kvartalis olevad hooned on päästmiseks liiga halvas seisus. "Ajaloolist kvartalit saab kahjuks päästa vaid ühel viisil - puhastades see varemetest ning ehitades sinna asemele vanade jooniste põhjal kaasaegsetele nõuetele vastavad majad," selgitas ta.

Viiburi kohaliku omavalitsuse väitel polevat küsimus siiski hoonete täielikus lammutamises, vaid mõningaid konstruktsioone on kavas ka säilitada. "Näiteks püsti püsivaid seinad ja vundamendid ning hoonete paiknemine on plaanis säilitada," ütles Viiburi piirkonna asejuht Natalja Nikolajeva.

Nikolajeva väitel on kvartalis asuvate hoonete näol tegu sisuliselt varemetega. Kvartal on plaanis ehitusjäätmetest puhastada ja alles jäänud konstruktsioonid kindlustada aasta lõpuks.

Nikolajeva sõnul on ehitatakse kvartalisse kultuuri- ja turismikeskus, kus oleksid teater, näituseruum ja turismiga seotud ruumid. Vähemalt osaliselt oleksid hooned endiste majade sarnased.

"Soovime säilitada kvartali ajaloolise ilme, kuid võtta arvesse ka koha tänapäevase kasutusviisi," kinnitas ta.

Kvartali detailplaneering, mis puudutab nii kasutamist kui ka säilitamist, peaks valmis saama augusti jooksul.

Käimas on allkirjade kogumine

Samal ajal on aga aktivistid algatanud allkirjade kogumise ajaloolise kvartali hoonete säilitamiseks. Petitsiooniga on liitunud juba rohkem tuhat inimest.

Petitsiooni algataja, Peterburi elanik Grigori Gudrjavtsev pole nõus võimude väitega, et kvartalis on ainult varemed, mida päästa ei saa. "Kvartalis on neli maja, mida saab restaureerida," kinnitas ta.

Aktivistide tegutsemine on olnud nii intensiivne, et Leningradi oblasti kuberner Drozdenko kutsus aktivistid 6. augustiks Viiburi kvartalit puudutavale koosolekule.

"Me üritame oma teemale võimalikult palju avalikku tähelepanu saada," tunnistas Gudrjavtsev.

Viiburi vanalinnas on kvartaleid lammutatud ka varem

Viiburi vanalinna saatus on ka varem nii Venemaal kui ka Soomes tähelepanu pälvinud.

Näiteks 2013. aastal juba lammutati Viiburis üks ajaloolistest kvartalitest ning asjaolu, et see otsus võeti vastu ilma avaliku diskussioonita, tekitas ulatuslikku kriitikat nii Venemaal kui ka Soomes.

Tookord teatas kuberner Drozdenko, et kõik lammutustööd Viiburi vanalinnas peatatakse määramata ajaks.