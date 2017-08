Duterte nimetas Kim Jong-uni "lolliks litapojaks"

Manilas toimub järgmisel nädalal Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) regionaalse foorumi tippkohtumine, millest võtavad osa 27 riigi välisministrid ning kus peamiseks teemaks kujuneb ilmselt Pyongyangi tuumarelvastumisest ja raketikatsetustest tulenev oht. Muuhulgas osalevad kohtumisel Hiina, Venemaa, USA, Jaapani, Austraalia ja mõlema Korea välisministrid, vahendas Reuters.

Duterte end oma kolmapäevases sõnavõtus tagasi ei hoidnud ning hurjutas Kimi "ohtlike leludega mängimise" eest.

"See Kim Jong-un, narr... mängib praegu ohtlike mänguasjadega, see loll," rääkis Filipiinide president maksuametnikele peetud kõnes.

"See priske näoga tüüp, kes jätab heasüdamliku mulje. See litapoeg. Kui ta vea teeb, saab Kagu-Aasiast tühermaa. See tuleb peatada, see tuumasõda," jätkas Duterte.

"Esialgu piiratud vastasseis plahvatab suuremaks, ma räägin teile, ja radioaktiivne sade rikub pinnase, loodusvarad ja ma ei tea, mis meiega edasi juhtub," nentis ta.

See pole esimene kord, kui Duterte Põhja-Korea diktaatorit tuumaambitsioonide pärast kritiseerinud on. Näiteks aprillis avaldas ta arvamust, et Kim ei pruugi olla täie mõistuse juures, ning kutsus Ameerika Ühendriike üles vaoshoitusele ning mitte laskma end provotseerida mehel, kes tahab "maailmale lõpu peale teha".

USA välisminister Rex Tillerson kinnitas teisipäeval, et Washingtoni eesmärgiks ei ole Põhja-Korea režiimi kukutamine.

Tillersoni sõnul on USA mingil hetkel tulevikus valmis ka Põhja-Koreaga läbirääkimisi pidama, kuid seda vaid tingimusel, et Pyongyang loobub oma tuumarelvaprogrammist.

Välisminister rõhutas, et Washington soovib oma eesmärkideni jõuda rahumeelsete vahenditega.

Pyongyang korraldas eelmise nädala reedel järjekordse raketikatsetuse ning ähvardas hiljem, et nüüd suudavad nad oma rakettidega tabada ka USA mandriosa.