Venemaa eitab Reutersi väidet Süürias hukkunud venelaste arvu kohta

Vene kaitseministeerium eitab uudisteagentuuri Reuters väidet, et tänavu on Süürias surma saanud vähemalt 40 Vene sõdurit ja palgasõdurit.

Kaitseministeeriumi avalikustatud andmeil on Süürias tänavu surma saanud 10 Vene sõdurit, kuid Reuters kirjutas kolmapäeval, et agentuuri kogutud andmeil on tänavu Süürias sõdides surma saanud kokku vähemalt 40 Vene sõdurit ja palgasõdurit.

Käimasolevale aastale eelnenud 15 kuu jooksul hukkus Süürias sõdides 36 Vene sõdurit ja palgasõdurit, kirjutas Reuters. Agentuuri hinnangul näitavad viimase seitsme kuu andmed, et Süüria lahinguväljadel hukkunute arv on tõusnud hüppeliselt. Venemaa sekkus Süürias sõjaliselt 2015. aasta septembris.

Reuters tugines andmete kogumisel väidetavate hukkunute pereliikmetele ja sõpradele ning kohalikele ametnikele.

"See pole esimene kord, kui Reuters on üritanud kasutada mis tahes meetodeid, et sarjata Venemaa operatsiooni ISIL-i terroristide kõrvaldamiseks ja rahu uuesti jaluleseadmiseks Süürias," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov kolmapäeval, viidates äärmusrühmituse Islamiriik varasemale nimekujule.

Väited Vene sõdurite mahavaikitud surmasaamistest Süürias vahetult enne Õhujõudude päeva "pole erand". Venemaa pole kunagi üritanud salaja matta Süürias surma saanud Vene sõdureid, lisas Konašenkov.

Süürias hukkunud Vene sõdurite arv on Venemaal riigisaladus.