Reuters: USA saadab Venemaa sanktsioonidega seoses vastuolulisi signaale

USA president Donald Trump kiitis kongressi sanktsioonid Venemaa suhtes heaks vastumeelselt, ütles USA diplomaat teisipäeval. See väide on aga vastupidine asepresident Mike Pence'i sõnadega, kelle sõnul näitab sanktsioonide eelnõu, et Trump ja kongress on ühel meelel.

USA kongress kiitis eelmisel nädalal heaks sanktsioonid, millega karistab Vene valitsust sekkumise eest 2016. aasta presidendivalimistesse, Krimmi annekteerimise ja muude rahvusvaheliste normide rikkumise eest, vahendas Reuters.

USA välisminister Rex Tillerson ütles ajakirjanikele, et tema ja Trumpi hinnangul ei aita uued sanktsioonid kaasa diplomaatias Venemaaga.

Trump on öelnud, et tahab parandada suhteid Venemaaga. USA luureagentuuride arvates sekkus aga Venemaa presidendivalimistesse, et aidata kaasa Trumpi võidule demokraadi Hillary Clintoni ees. Sekkumist uurivad kongressi paneelid ja erinõunik. Moskva eitab sekkumist ja Trump eitab, et tema kampaania oleks sellega kuidagi seotud.

Tillerson on korduvalt öelnud, et kahel maailma suurimal tuumajõul ei saa olla nii halb suhe.

"Kongressi tegevus nende sanktsioonide kehtestamisel ja viis, kuidas nad seda tegid - ei president ega mina ole selle üle rõõmsad. Me väljendasime selgelt, et meie hinnangul ei aita need kaasa meie jõupingutustele, kuid see on nende otsus, nad tegid seda väga ülekaalukalt. Ma arvan, et president aktsepteerib seda," rääkis Tillerson.

Välisminister ei öelnud aga kindlalt, et Trump sanktsioonid allkirjastab, öeldes vaid, et kõik viitab sellele, et ta seda teeb.

Asepresident Mike Pence ütles ühisel pressikonverentsil Gruusia peaministri Giorgi Kvirikashviliga, et "president Trump allkirjastab Venemaa sanktsioonide eelnõu peagi".

Pence tunnistas, et valitsus oli varasemale eelnõule vastu, sest see ei andnud valitsusele piisavalt paindlikkust , kuid hilisemad versioonid on tema sõnul palju paremad.

"Ja sanktsioonide allkirjastamisega räägivad meie president ja kongress ühisel keelel," ütles Pence.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders ütles teisipäeval, et sanktsioonide eelnõu on ülevaatamisel ja see allkirjastatakse. "Teda ei hoia miski tagasi," ütles Sanders pressikonverentsil.

Trumpil on 9. augustini aega eelnõu allkirjastada või vetostada või see saab automaatselt seaduseks.

Vastuseks sanktsioonidele teatas Venemaa president Vladimir Putin pühapäeval, et USA diplomaatiline esindus Venemaal peab vähendama oma töötajate arvu 755 inimese võrra. Venemaa keelab ka kahe Moskva lähistel asuva kinnisvara kasutamise.

Tillerson ütles, et Putin arvab ilmselt, et tema vastus on vastav Washingtoni otsusele mullu detsembris, mille kohaselt keelati Venemaal kahe kinnisvara kasutamine USA-s ning saadeti välja 35 diplomaati.

"Loomulikult teeb see meie elu keerulisemaks," sõnas ta.

Tillerson ütles, et kohtub eeloleval nädalavahetusel Manilas Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.