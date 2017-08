Valge Maja: Trump ei dikteerinud poja avaldust kohtumise kohta vene advokaadiga

Donald Trump juunior ütles esialgu avalduses, et kohtumine vene advokaadi Natalja Veselnitskajaga puudutas laste adopteerimist Venemaalt, kuid hiljem tunnistas, et talle pakuti Hillary Clintonit kahjustada võivat materjali, vahendas BBC.

Trumpi advokaat on eitanud, et president poja avaldust koostada aitas. Valge Maja aga kinnitas teisipäeval, et ta seda tegi.

"President lõi kaasa nagu iga isa teeks, arvestades piiratud informatsiooni, mis tal oli," ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders. Samas rõhutas ta, et Trump ei dikteerinud avaldust.

"Demokraadid tahavad seda teemat kasutada PR-trikina ja teevad kõik, mida suudavad, et hoida seda lugu elus ja iga päev ajalehtedes," lisas Sanders.

Ta ütles, et Trump juuniori avaldustes ebatäpsusi olnud ei ole.

Lehe andmetel Trump dikteeris poja avalduse

Ajaleht Washington Post kirjutas teisipäeval, et USA president Donald Trump dikteeris isiklikult esialgse avalduse, mille abil tema poeg Donald Trump juunior kommenteeris oma avalikkuse ette jõudnud kohtumist venelannast advokaadi Natalja Veselnitskajaga. Avalduses väideti, et kohtumise teemaks oli laste adopteerimine Venemaalt, kuigi üsna peagi selgus, et Vene pool kutsus Trumpi esindajad kohtumisele, et pakkuda neile väidetavat kahjustavat materjali konkurent Hillary Clintoni kohta.

Ajalehe kinnitusel arutasid Trump ja tema nõunikud juuli alguses Hamburgis toimunud G20 tippkohtumise ajal, kuidas vastata paljastustele, mis puudutasid tema poja ja Veselnitskaja kohtumist 2016. aasta juunis. Lisaks Trumpi pojale võtsid kohtumisest Veselnitskajaga osa ka Trumpi väimees ja praegune nõunik Jared Kushner ja tollane kampaaniajuht Paul Manafort.

Nõunikud olid alguses seisukohal, et Trump juunior teeks avalduse, mille tagajärjel saaks selle teema kuidagi selja taha jätta. Advokaadid ja nõunikud, nende seas ka presidendi väimees jared Kushner, soovitasid kõik detailid ausalt avalikkusele esitada, et vältida olukorda, kus see informatsioon lõpuks ikkagi avalikuks tuleb.

President Trump oli aga erineval seisukohal ning ta dikteeris oma poja poolt esitatava avalduse isiklikult, kui ta Hamburgist tagasi USA-sse lendas. Selles avalduses väideti, et kohtumise teemaks oli vaid adopteerimiste jätkamise teema ning näiteks Trump juuniorile tehtud pakkumisest Clintoni materjalide teemal vaikiti.