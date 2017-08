Moskvas "dessantnikute" päeva kajastanud ajakirjanik sai otse-eetris peksa

NTV reporter Nikita Razvozžajev oli parajasti Venemaa pealinnas Gorki pargis ning andis otse-eetris peomeeleolu kohta ülevaadet. Uudis pidi kajastama dessantnikute patriotismi ning seda, kuidas õhudessantväelased oma vanade kamraadidega kokku saavad ja vanu aegu meenutavad, vahendas Meduza.

Paraku läks aga teisiti. Nimelt ilmus teleajakirjaniku kõrvale silmnähtavalt purjus turske mees, kes Razvozžajevit segama hakkas. Peamiselt räuskas mees roppusi, millest osa olid adresseeritud ka Ukrainale.

Kui teleajakirjanik palus mehel mitte segada, ei hakanud viimane pikemalt diskuteerima, vaid lõi reporterit otseülekande ajal rusikaga vastu nägu.

Otseülekanne katkestati ning telestuudios viibiv naissoost uudisteankur selgitas televaatajatele, et "meil on mingid probleemid", ning avaldas lootust, et Razvozžajeviga on kõik ikka korras.

Pealtnägijad selgitasid hiljem NTV-le, et ründaja põgenes sündmuskohalt, kuid politseinikud said ta peagi kätte ning pidasid kinni. Võimuesindajate kinnitusel ei pruugi ründajal mingit tegelikku seost õhudessantväelastega olla.

meduza aga märgib, et ründaja kandis T-särki, mille peal oli kirjas Oplot. Oplot oli Kremli-meelne võitluskunstide grupp, mis moodustati Ukrainas võimuvahetuse perioodil vastukaaluks Euromaidani liikumisele. Oploti Donetski haru juhist Aleksandr Zahhartšenkost sai hiljem nn Donetski Rahvavabariigi juht.

Õhudessantväe päeva tähistatakse Venemaal üsna lärmakalt ning endistel õhudessantväelastel on kombeks avalikes kohtades alkoholi tarbida. Sageli lõppeb purskkaevudes suplemine, rüselemine ja viinajoomine ka tõsisemate kaklustega.

Vene õhudessantvägede ülem kindralpolkovnik Vladimir Šamanov nentis aga 2015. aastal, et suurema osa õhudessantväelaste päeval toimuvatest vahejuhtumitest korraldavad isikud, kes pole tegelikult kunagi reaalselt VDV-s teeninud.

