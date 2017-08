Trump allkirjastas Venemaa-sanktsioonide seaduse

Valge Maja ametnik ütles, et president allkirjastas eelnõu kolmapäeva hommikul, vahendasid The Washington Post ja Reuters.

Valge Maja nõunik Kellyanne Conway kinnitas allkirjastamist intervjuus Fox Newsile.

Kolmapäeval tehtud avalduses ütles president Trump, et allkirjastatud seadus on "märkimisväärselt vigane". Tema sõnul lisas kongress sanktsioonide seadusesse põhiseaduse vastased sätted, mis tõrjub kõrvale presidendi volitused.

Trumpi sõnul arvestab ta kongressi eelistustega, kuid rakendab sätted viisil, mis on vastavuses tema põhiseadusliku võimuga.

Presidendi sõnul loodab ta, et kongress hoidub kasutamast "seda vigast seadust" selleks, et takistada koostööd Euroopa liitlastega Ukraina konflikti lahendamiseks.

"Kuigi ma eelistan karme meetmeid, et karistada ja heidutada Iraani, Põhja-Korea ja Venemaa agressiivset ja destabiliseerivat käitumist, on see seadus märkimisväärselt vigane," ütles president.

"Kiirustades seda seadust heaks kiitma, pani kongress sinna sisse mitu selgelt põhiseaduse vastast sätet," lisas ta.

Ta märkis, et vaatamata selle probleemidele, allkirjastas ta seaduse riikliku ühtsuse nimel.

USA välisminister Rex Tillerson on öelnud, et tema ja Trumpi hinnangul ei aita uued sanktsioonid kaasa suhete parandamisel Venemaaga.

Kongress kiitis eelmisel nädalal ülekaaluka häälteenamusega heaks sanktsioonidepaketi Venemaa, Iraani ja Põhja-Korea suhtes.

Meede on mõeldud karistama Kremlit Krimmi annekteerimise ja sekkumise eest 2016. aasta Ühendriikide presidendivalimistesse. Venemaa eitab valimistesse sekkumist.

Kuid see on põhjustanud mõningast muret Euroopa pealinnades, kus on harjutud Vene-vastaseid meetmeid Atlandi-üleselt kooskõlastama.

EL on väljendanud muret, et mõned meetmed karistavad ebaõiglaselt Euroopa ettevõtteid, mis on panustanud Venemaa energiasektori arendamisse, ning selle diplomaadid on teinud Washingtonis jõulist lobitööd sanktsioonide pidurdamiseks.

Venemaa on juba vastanud USA sanktsioonidele, nõudes 755 USA saatkonna töötaja lahkumist riigist.