Enamik maavalitsuste töötajaist ei tea, mis ametikohal pärast reformi jätkavad

Harju maavalitsuses on 60 töötajat ja ka nende tulevik on ebaselge. Harju maavanem Ülle Rajasalu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et suur teadmatus valitseb ka maavalitsuse funktsioonide üleandmise osas. Nii näiteks peaks kõik dokumendid üle minema riigiarhiivi, aga puudub liides maavalitsuse dokumendihaldusega.

Rajasalu sõnul on aega Roosikrantsi maja sulgemiseni vähe, aga vastamata küsimusi palju.

"Aga poolikud tööd - on need kohtuprotsessid, on elanike kaebused - kellele me neid üle anname, kellele anname üle kirjavahetused? See kõik teeb meid ärevaks, sest me oleme ju inimeste teenistuses ja kui me neid korralikult ei teeninda, siis milleks meil riik on?" arutles Rajasalu.

Praeguseks on kindel, et Harjumaa omavalitsuste liit võtab maavalisuselt üle maakonna arengu planeerimise, välisprojektid, osaliselt hariduse ning tervishoiu ja turvalisuse teemad. Nende ametikohtade täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Liidu esimees Kaupo Rätsepp loodab, et meeskond on komplekteeritud oktoobriks.

"See võib jääda umbes 3-4 ametniku juurde. See selgub, kui me oleme ka oma organisatsioonis mõned struktuursed muudatused teinud just seoses maavalitsuselt üle tulevate ülesannetega. Siis me oleme lähiajal üle vaatamas kogu struktuuri ja vastavalt selle oleme välja kuulutamas konkurssi nende ametikohtade täitmiseks," selgitas ta.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi hinnangul leiab 15 Eesti maavalitsuses töötavast 480 töötajast sarnase ametikoha umbes 280 inimest, sest vastava eriala spetsialiste on vaja nii haldusreformi tagajärjel tekkivates uutes omavalitsustes kui ka riigimajades või omavalitsusliitudes.

"Nad lähevad omavalitsustele üle, nad lähevad riigiasutustele üle. Ma tean, et sotsiaalkindlustusamet ja maa-amet on plaanimas maakondadesse töökohti ja esimene pakkumine tehakse maavalitsuse töötajatele, kes on kogemusega ja kompetentsed. Sellisel juhul toimub see üleviimise korral," rääkis Aab.

"Aktuaalse kaamera" päringule vastanud maavalitsustest kinnitati, et enamik töötajatest tõenäoliselt koondatakse ja et praeguseks on pakkumisi tehtud ühistranspordi korraldamisega tegelevatele spetsialistidele.

Koondamisteated on kätte saanud haridusvaldkonna töötajad, sest 1. septembrist võtab valdkonna üle haridus- ja teadusministeerium.