Suvised suurüritused toovad kaasa piletikelmuste laine

Piletiäri selle suve ühele suurüritusele, Weekend Festivalile on veel täies hoos - käest kätte pileteid pakutakse erinevates sotsiaalmeedia gruppides ja müügiportaalides, on fotoga kuulutusi ja fotota, saab ise hinna pakkuda ja olemasolevat tingida, postiga saata ja kohtumistel üle anda. Sellise äritegevuse korral on aga alati ka neid, kes petta saavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on viimaste päevade jooksul tulnud teateid, et kuskil internetikeskkonnas on piletite pakkumised ja inimesed siis reageerivad nendele, loodavad saada pileteid turuhinnast natukene odavamalt, maksavad kellegi arvele raha ja loodavad siis seda piletit endale meili peale saada. Seda piletit muidugi ei tule sinna. Ja kui hakata uurima, siis selleks ajaks on see konto juba suletud ja nende inimestega enam ühendust ei saa," selgitas Lääne prefektuuri ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt.

Igasugune piletite müük internetis annab kurjategijatele võimaluse anonüümseks jääda. Alus kriminaalmenetluse alustamiseks on siis, kui kahju ületab 200 eurot, väiksema summa puhul on tegemist väärteoga.

"Üks variant on see, et lihtsalt seda ühte ja sama piletit on kopeeritud ehk see triipkood on kellegi poolt piletikontrollis läbi käinud ja rohkem selle piletiga sisse ei saa. Teine variant on see, et ametlikult edasimüüjalt on ostetud varastatud krediitkaarte kasutades suurem hulk pileteid," selgitas põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Hannes Kelt.

Nii on soovitus ühene - osta pileteid ja kaupu ametlikelt edasimüüjatelt. Kõigil teistel juhtudel tuleb arvestada n-ö omavastutusega.

"Olukorras, kus tõepoolest kõik piletid on välja müüdud ja ei ole muud varianti kui tänavalt edasimüüjatelt osta, siis soovitame seda teha kaamera vaateväljas - tanklad, kaubanduskeskuse kohad, kus on kaamerad. Inimesed, kes teavad, et nad panevad kuriteo toime, kipuvad selliseid asukohti pelgama," ütles Kelt.

Eestis on piletikelmuste taga olnud pahatihti Läti ja Leedu kurjategijad. Nii näiteks laekus aasta tagasi politseile info Piletilevilt, et umbes 150 kontserdipiletit on nende süsteemist ostetud varastatud krediitkaardiandmeid kasutades. Seepeale pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo töötajad kinni kaks lauluväljaku väravas äritsenud lätlast ning hiljem ka kolm leedulast, kes tegelesid sama müügiskeemiga, kuid ei olnud omavahel seotud.

Läbiotsimistel leiti meeste kasutuses olnud sõiduautost suures koguses erinevaid pileteid ning käepaelu, teiste hulgas ka selliste artistide nagu Mariah Carey ja Queeni Tallinnas toimunud kontsertide pileteid.