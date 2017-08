Piirivalve on hädas piiririkkujatega Kagu-Eestis

Saatse saapa lähistel Eesti-Vene kontrolljoonel on hüppeliselt sagenenud juhtumid, kus liiklejad eiravad nii liiklusmärke kui ka piirirežiimi ala selleks, et teha endast piiritähiste taustal fotosid. See võib aga halvemal juhul maksma minna kuni 800 eurot.

Saatse-Värska maanteel on kaks sellist kohta, kus Venemaa territoorium lõikub Eestisse - üks neist on Saatse saabas ning teine, nagu kohalikud seda kutsuvad, väike Saatse saabas. Just viimases on sel suvel hüppeliselt tõusnud rikkumiste arv, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Inimesed sõidavad autoga, märkavad Vene piiritähist, meie hoiatussilte ja peatavad siis auto tegelikult juba märgi mõjualas, et teha selfie't Vene Föderatsiooni piiritähise taustal," selgitas Saatse piirivalvekordoni juht Arvi Suvi.

Kui eelmisel aastal registreeriti Saatse saabastes kaks rikkumist metsas uitanud seeneliste poolt, siis ainuüksi eelmisel kuul registreeriti väikeses Saatse saapas kuus rikkumist. Rikkujate seas on olnud lisaks Eestile kodanikud ka Hollandist, Soomest, Saksa- ja Venemaalt. Viimane juhtum leidis aset teisipäeva ennelõunal.

"Üks perekond peatas sõiduki märgi mõjualas, tulid sõidukist välja ja tegid endale mälestuseks huvitavaid pilte. Selline tegevus paraku on seaduse rikkumine," ütles Suvi.

Seaduse silmis on piiriribal viibimine võrdväärdne ebaseadusliku piiriületusega, mis tähendab, et maksimaalne võimalik trahv selle rikkumise eest on 800 eurot. Seni suurim määratud trahv on olnud 200 eurot, väikseim 20 eurot.

"Meie soov on, et meid võetakse tõsiselt kogu piirilõigul. Kogu piirilõik, mis Saatse kordoni vastutusalal on 82,5 kilomeetrit, on meie jaoks ühtviisi tähtis ja me peame austama ja näitama ka teisele poolele, et me austame kokkulepitud reegleid," sõnas Suvi.