OTSE: Savisaar ja Ivanova tutvustavad valimisliitu

Ajakirjandusele kutse edastanud Olga Ivanova sõnul on teemaks poliitiline olukord Eestis ja valimisteks ettevalmistamine.

Oma nimekirjaga valimistele mineva Keskerakonna endise liidri Edgar Savisaare sõnul oli selle sammu üks eesmärk panna Keskerakonda rohkem arvestama oma liikmetega, mitte pelgalt parempoolsete poliitiliste jõududega.

"Ärge dramatiseerige üle, Keskerakonnal on ennegi olnud omaette nimekirju väljaspool erakonda. Miks siis meie ei võiks seda teha. See, et Keskerakond kandideerib valimistel ilma Savisaareta, siis miks me ei võiks Oljaga omaette nimekirjaga välja tulla, sellel saab olema küllalt palju toetust," ütles Savisaar Postimehele antud intervjuus.

Savisaar avaldas lootust, et tema nimekirja toetavad ka paljud ärimehed ja ettevõtjad, kes leiavad sobivaid põhimõtteid valimisliidu programmist.

Samuti Savisaare nimekirjas kandideeriva Olga Ivanova sõnul ei sobinud talle poolikud lahendused, mida Keskerakond on seni valijatele pakkunud. "Me ei lahku Keskerakonnast, kuid loodan, et sisemine konkurents aitab kaasa suurtele ideedele," märkis Ivanova.

Ka Savisaar märkis, et nad toetavad jätkuvalt Keskerakonda ja Jüri Ratase juhitavat valitsust. "Ma arvan, et on terve rida asju, miks me räägime hiilivast parempoolsusest Keskerakonnas. Usun, et Keskerakond peaks oma juurte juurde tagasi tulema," märkis Savisaar.

"Usun, et meie valimisliidu väljatulek tähendab Keskerakonnale seda, et tuleb arvestada mitte vaid Isamaaliiduga ja sotsidega, vaid ka oma erakonna liikmetega," selgitas Savisaar.

Ivanova märkis, et on valimisliidus valmis igakülgseks koostööks Keskerakonnaga ning nad on valmis Tallinnnas koalitsiooni minema.

Ivanova sõnul on ta arvestanud võimalusega, et Keskerakond võib ta oma ridadest välja visata. "Loomulikult see oleks isegi loogiline samm, kui lugeda näiteks Jaanus Karilaiu arvamusi," märkis Ivanova, kinnitades veelkord, et nad toetavad Jüri Ratase valitsust ning ei oleks eriti tark arvata erakonnast välja riigikogu liiget.

Savisaar lisas, et kui Lasnamäe piirkonna koosolek tuleb ja Ivanova peaks taas kandideerima piirkonna juhiks, siis ei saa välistada, et rahvas valib ta taas sellele positsioonile, sest ta on olnud hea piirkonna juht.

Savisaare sõnul moodustavad tema valimisliidu hulk inimesi, kellest osa on vanade keskerakondlaste seast, seal on eestlasi ja venelasi, noori ja vanu ehk läbilõige Eesti ühiskonnast.

"Me ei lähe püüdma ühtegi tulemust, me läheme oma valijate huve kaitsma. Ma usun, et valijad saavad sellest aru ja meil on küllalt suur toetus," märkis Savisaar.