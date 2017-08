Savisaar ja Ivanova: me ei ole Keskerakonna ega Ratase vastu

Oma nimekirjaga valimistele mineva Keskerakonna endise liidri Edgar Savisaare sõnul oli selle sammu üks eesmärk panna Keskerakonda rohkem arvestama oma liikmetega, mitte pelgalt parempoolsete poliitiliste jõududega.

"Pole vastasseisu Keskerakonnaga ja mingit kättemaksu, Keskerakonnas peab olema konkurentsi," ütles Savisaar neljapäeval koos Ivanovaga antud pressikonverentsil.

Ivanova ütles, et Savisaare-nimeline valimisliit pakub Keskerakonnale sügisestel valimistel Tallinnas tervet konkurentsi. "Peab nentima, et kui Keskerakond läks valitsusse pakuti ühiskonnale välja poolikuid lahendusi, kuid see pole Keskerakonna stiil," sõnas Ivanova. "Tahame olla toeks Jüri Ratase valitsusele.

Ivanova ütles, et soovib jätkata Keskerakonna liikmena ja Lasnamäe osakonna juhataja kohalt tagandamise peab otsustama erakond.

Valimisliidus on Savisaare sõnul praegu umbes 80 inimest. ERR-i küsimusele, kes on siis nende linnapea kandidaat, vastas Savisaar, et on jätkuvalt Tallinna linnapea.

Enne neljapäeval kell 15 alanud ühist pressikonverentsi andsid Savisaar ja Ivanova usutluse Postimehele, kus Savisaar rääkis: "Ärge dramatiseerige üle, Keskerakonnal on ennegi olnud omaette nimekirju väljaspool erakonda. Miks siis meie ei võiks seda teha. See, et Keskerakond kandideerib valimistel ilma Savisaareta, siis miks me ei võiks Oljaga omaette nimekirjaga välja tulla, sellel saab olema küllalt palju toetust."

Savisaar avaldas lootust, et tema nimekirja toetavad ka paljud ärimehed ja ettevõtjad, kes leiavad sobivaid põhimõtteid valimisliidu programmist.

Savisaar rääkis ka siis, et nad toetavad jätkuvalt Keskerakonda ja Jüri Ratase juhitavat valitsust. "Ma arvan, et on terve rida asju, miks me räägime hiilivast parempoolsusest Keskerakonnas. Usun, et Keskerakond peaks oma juurte juurde tagasi tulema," märkis Savisaar.

"Usun, et meie valimisliidu väljatulek tähendab Keskerakonnale seda, et tuleb arvestada mitte vaid Isamaaliiduga ja sotsidega, vaid ka oma erakonna liikmetega," selgitas Savisaar.

Ivanova märkis, et on valimisliidus valmis igakülgseks koostööks Keskerakonnaga ning nad on valmis Tallinnnas koalitsiooni minema.

Ivanova sõnul on ta arvestanud võimalusega, et Keskerakond võib ta oma ridadest välja visata. "Loomulikult see oleks isegi loogiline samm, kui lugeda näiteks Jaanus Karilaiu arvamusi," märkis Ivanova, kinnitades veelkord, et nad toetavad Jüri Ratase valitsust ning ei oleks eriti tark arvata erakonnast välja riigikogu liiget.

Savisaar lisas, et kui Lasnamäe piirkonna koosolek tuleb ja Ivanova peaks taas kandideerima piirkonna juhiks, siis ei saa välistada, et rahvas valib ta taas sellele positsioonile, sest ta on olnud hea piirkonna juht.

Savisaare sõnul moodustavad tema valimisliidu hulk inimesi, kellest osa on vanade keskerakondlaste seast, seal on eestlasi ja venelasi, noori ja vanu ehk läbilõige Eesti ühiskonnast.

"Me ei lähe püüdma ühtegi tulemust, me läheme oma valijate huve kaitsma. Ma usun, et valijad saavad sellest aru ja meil on küllalt suur toetus," märkis Savisaar.