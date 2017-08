Savisaar oma valimisnimekirjast: hetkel on see Edgari ja Olja nimekiri

Savisaar ütles usutluses Õhtulehele, et valimisnimekirjale tuleb veel nimi välja mõelda, kuid sellega on veel aega.

"Jah, me tuleme välja Savisaare ja Ivanova nimekirjaga. Mingit kindlat nime sellel pole veel. Hetkel on see Edgari ja Olja nimekiri," kinnitas Savisaar.

"Igaüks läheb valimistele oma nimekirjaga. Ja loomulikult me teeme kõigi tegelastega koostööd. Keskerakond on ju meie erakond, kuidas me ei tee siis koostööd," ütles ta.

Savisaare sõnul pole tal mitte midagi kaotada. "Kõik, mida mul on kaotada, see on minevik. No mis siis. Mul ei olegi sisuliselt seda ajaloonõuniku kohta mitte kunagi olnudki," nentis Savisaar.

Savisaare sõnul pole midagi meeldivat selles, et Keskerakond pakub talle esikohta üldnimekirjas.

"Seda pakkumist ei saa ju tegelikult tõsiselt võtta. Vaata, üldnimekirja poolt ei saa kohalikel valimistel hääletada. Kahe aasta pärast, kui on riigikogu valimised, on lugu teine. Siis võime selle teema juurde tagasi tulla, aga praegu ei ole mõtet sel teemal üldse rääkida," arvas Savisaar.