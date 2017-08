Savisaare valimisliidu osas on selgust oodata täna

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar peaks täna lõplikult teatama, kas ta loob valimisliidu või mitte. Õhtulehele antud intervjuus kinnitas Savisaar, et valimisnimekiri tuleb. Ta lisas, et teeb selle koos Olga Ivanovaga, aga nime veel valimisliidul ei ole. Edgar Savisaar rõhutas, et ei astu parteist välja ega lähe Keskerakonna vastu, vaid Keskerakonda aitama, et partei säilitaks seda poliitikat, mis tal kogu aeg on olnud. Uku Toomi kommentaar.