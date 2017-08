Zuckerberg võttis tööle Clintoni valimiskampaania peastrateegi

Benensoni näol on tegu president Barack Obama endise vanemnõuniku ja Hillary Clintoni ebaõnnestunud valimiskampaania peastrateegiga, vahendas Politico.

Benensoni uuringufirma hakkab koostama uuringuid paari heategevusorganisatsiooni Chan Zuckerberg Initiative jaoks. Chan Zuckerberg Initiative'i, mille eesmärgina on mainitud inimpotentsiaali arendamist ja võrdõiguslikkuse edendamist, rahastavad Zuckerberg ja Chan oma Facebooki abil teenitud varaga.

Zuckerberg ja Chan on varem öelnud, et annavad heategevuseks ära 99 protsenti oma Facebooki aktsiatest - koguväärtusega umbes 45 miljardit dollarit.

Benensoni palkamine on analüütikute arvates järjekordne märk selle kohta, et Zuckerberg ja Chan soovivad oma heategevusega üha rohkem poliitikamaailma siseneda.

Varem on nad võtnud tööle näiteks David Plouffe'i, Obama 2008. aasta kampaania juhi, ning Ken Mehlmani, kes juhtis 2004. aastal George W. Bushi tagasivalimiskampaaniat.

Hoolimata sellest, et Zuckerberg on kinnitanud, et tal pole kavas kuhugi kandideerida, on tema nimega juba poliitikamaailmas spekuleerima hakatud ning teda on 2020. aasta valimiste puhul mainitud kui võimalikku presidendikandidaati.

33-aastane Zuckerberg on paraku ka ise spekulatsioone võimendanud oma nn turneega, kus ta on külastanud valimisi arvestades olulise tähtsusega osariike nagu Iowa ja Ohio. Kuid ka siis on Zuckerberg teatanud, et tal pole kavas kuhugi kandideerida.