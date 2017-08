McCain lubas vähiravi ajal tööd edasi teha

USA senati relvateenistuste komitee esimees John McCain teatas kolmapäeval, et tunneb end pärast mõni päev kestnud ajuvähi vastast ravi hästi, ning kinnitas, et kavatseb tööd edasi teha ning naasta isiklikult senatisse juba septembris.

80-aastane Arizona vabariiklane ütles Phoenixi raadiojaamale antud intervjuus, mis oli esimene pärast esmaspäeval alanud vähiravi, et tegu on raske väljakutsega, vahendas Politico.

"Kuid ma saan parimat võimalikku ravi. Ma söön korralikult ja tunnen end hästi, liigutan end samuti piisavalt," selgitas ta.

McCaini büroo teatas eelmisel nädalal, et senaatorile on kavas teha nii kiiritus- kui ka keemiaravi ning käesoleval kuul jääb ta seetõttu kõrvale kahest senati töönädalast. Kolmapäeval aga rõhutas kolmapäeval, et tal on plaanis edasise ravi ajal töötamist jätkata. Samuti lubas ta, et on valmis septembris tagasi tööpostile naasma.

"Ma teen neid asju, mida me teema istungitevahelisel ajal - kohtumised, kokkusaamised. Me reisime mööda osariiki," rääkis Arizona senaator. "Vaadake, parim asi, mida teha alati, kui sinu ees seisab selline väljakutse, on püsida aktiivne."

McCain tänas kõiki inimesi talle saadetud kaartide ja kirjade ning telefonikõnede eest ja lisas naljatledes: "See on olnud minu jaoks väga liigutav, isegi need, kes on öelnud, et "Ma loodan, et sa sured, kuid sa oled siiski hea tüüp.""

2000. aastal raviti McCaini nahavähi vastu ning operatsioon jättis tema näo vasakule poolele armi. Ka nahavähiga võitlemise ajal püsis McCain poliitiliselt ja töiselt aktiivsena. Aastatel 1967-1973 oli ta aga Põhja-Vietnami vägede käes sõjavangis. Vangisoleku ajal teda ka piinati ning see põhjustas talle püsivaid kehavigastusi - näiteks ei ole tal võimalik enam oma käsi pea kohale tõsta.