Video: Moskvas reporterit löönud tülinorija üritas jaoskonnas ära leppida

NTV reporter Nikita Razvozžajev oli kolmapäeval parajasti Venemaa pealinnas Gorki pargis ning andis otse-eetris peomeeleolu kohta ülevaadet. Uudis pidi kajastama dessantnikute patriotismi ning seda, kuidas õhudessantväelased oma vanade kamraadidega kokku saavad ja vanu aegu meenutavad.

Paraku läks aga teisiti. Nimelt ilmus teleajakirjaniku kõrvale silmnähtavalt purjus turske mees, kes Razvozžajevit segama hakkas. Peamiselt räuskas mees roppusi, millest osa olid adresseeritud ka Ukrainale.

Kui teleajakirjanik palus mehel mitte segada, ei hakanud viimane pikemalt diskuteerima, vaid lõi reporterit otseülekande ajal rusikaga vastu nägu.

Otseülekanne katkestati ning telestuudios viibiv naissoost uudisteankur selgitas televaatajatele, et "meil on mingid probleemid", ning avaldas lootust, et Razvozžajeviga on kõik ikka korras.

Nagu juuresolevast videost näha, üllatas vahejuhtum ka sündmuskohal viibinud õhudessantväe veterane, kes olid purjutaja käitumisest hämmingus. Kaks rahvuskaartlast pidasid ründaja veel samas pargis kinni ning telekaamerad saatsid tülinorijat ka politseijaoskonda.

Selgus, et "rusikakangelase" nimi on Aleksandr Orlov ning et Venemaa õhudessantväes pole ta kunagi teeninud.

Ründaja kandis T-särki, mille peal oli kirjas Oplot. Oplot oli Kremli-meelne võitluskunstide grupp, mis moodustati Ukrainas võimuvahetuse perioodil vastukaaluks Euromaidani liikumisele. Oploti Donetski haru juhist Aleksandr Zahhartšenkost sai hiljem nn Donetski Rahvavabariigi juht. Kuid selle T-särgi kandmine ei tähenda ilmtingimata, et tal oleks Donbassi Kremli-meelsete võitlejatega mingi reaalne seos, viimased igatahes teatasid pärast meediakära, et nemad sellist meest ei tunne.

Kui teel politseijaoskonda ja sinna saabudes jätkas purjus Orlov veel räuskamist ja ebatsensuursete väljendite kasutamist, siis peagi tema meeleolu muutus.

"Kuulge, ma olen valmis vabandama ja rahalist kompensatsiooni maksma. Davai, arutame asja. Ma ei tahtnud. Mina lihtsalt läksin ja tema räägib mulle mingit jäledust ja siis ma talle käega äigasin ja kõik," üritas ta võimuesindajaid veenda.

Nii lihtsa seletusega ta siiski ei pääsenud ning põhjalikult dokumenteeritud vahejuhtumit menetlevad nüüd nii politsei kui ka prokuratuur.

Õhudessantväe päeva tähistatakse Venemaal üsna lärmakalt ning endistel õhudessantväelastel on kombeks avalikes kohtades alkoholi tarbida. Sageli lõppeb purskkaevudes suplemine, rüselemine ja viinajoomine ka tõsisemate kaklustega.

Vene õhudessantvägede ülem kindralpolkovnik Vladimir Šamanov nentis aga 2015. aastal, et suurema osa õhudessantväelaste päeval toimuvatest vahejuhtumitest korraldavad isikud, kes pole tegelikult kunagi reaalselt VDV-s teeninud.