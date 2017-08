Valimisliidu Meie Tallinn linnapeakandidaat on Maria Kaljuste

Valimisliidu programmis seisab, et Tallinn vajab kaasaegset juhtimist, linnaosavalitsuse töö ümber korraldamist. Valimisliidu lubaduseks on ka ametnike vähendamine ja nendele reaalse vastutuse kehtestamine.

"Kinnistute arendamine rohealadel on keelatud. Seksuaalvähemuste paraade ei toimu ja me ei luba ehitada Tallinnasse mošeed," ütles Kaljuste valimisliidu pressikonverentsil. Ta lisas, et valimisplatvorm on veel algusjärgus ja seda täiendatakse.

Ajakirjanike küsimustele vastates ütles Kaljuste, et Reidi teed tuleb Kaljuste sõnul toetada, kuid projekt on poolik. Valimisliiduga ühinemiseks on tema sõnul kirjutanud avaldused ligi 30 inimest.

Valimisliidu initsiatiivgrupp koosneb MTÜ-st Tark ja Terve Eesti liikmetest, Rahva Ühtsuse Erakonnast, Vabaerakonna liikmetest, Tallinna Rahvuslaste klubi liikmetest, EKRE liikmetest ja Vabaduspartei Põllumeeste Kogu liikmetest ning parteitutest linnakodanikest.

Kaljuste sõnul ei tohi Eesti inimesed, väikeparteid ja rahvuslikud liikumised jääda kõrvaltvaatajaks sellele, mis Eestis tervikuna ja pealinnas praegu toimub.

Tihedas koostöös ja kaasamõtlejate hulgas on Kaljuste sõnul ka teised valimisliidud, nagu näiteks Meie saaremaa, Teie Rakvere Heaks, Viimsi valimisliiduga.