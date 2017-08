Vene mereväe hiigellaevad on Läänemerelt lahkumas

Kaks suurt alust lahkusid Kroonlinna baasist esmaspäeval, vahendasid Barents Observer ja Yle.

Taani relvajõud teatasid Twitteris, et praeguste andmete kohaselt peaksid Dmitri Donskoi ja Pjotr Veliki läbima Suur-Beldi väina neljapäeva õhtul.

Laevad saabusid Läänemerele juuli teises pooles, et osaleda 30. juulil Kroonlinnas Venemaa sõjamerelaevastiku päeva mereparaadil.

1980. ja 1990. aastatel teenistusse võetud Põhjalaevastiku alused on suured. 172 meetri pikkune Dmitri Donskoi on maailma suurim tuumaallveelaev. Ristleja Pjotr Veliki on omakorda 252 meetri pikkune. Samas pole rohkem kui 35 aastat vana Dmitri Donskoi pardal enam tuumalõhkepeaga rakette, küll on aga alust kasutatud uute raketitüüpide katsetamiseks.

Soome riigikaitsekõrgkooli professor Petteri Lalu selgitas varem, et Venemaa eesmärgiks on saada paraadiga tähelepanu nii kodu- kui ka välismaal.

"Venemaa peamiseks eesmärgiks on olla nähtaval ning seetõttu on kindel, et ka allveelaevad liiguvad Kroonlinna veepinnal olles. Silma need laevad paistavad, kuid kummagi (Dmitri Donskoi ja Pjotr Veliki - Toim.) puhul ei saa öelda, et neis oleks järgmisele aastakümnele sobivat tegutsemisvõimet. Kuid kuna nad on suured, siis saab nende abil meediatähelepanu," lausus professor Lalu.