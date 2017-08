Ratas: Savisaarele on antud halba nõu

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Edgar Savisaare ja tema valijate jaoks on kaotus see, kui nad ei saa soovitut Keskerakonnas realiseerida.

"Keskerakond läheb sel korral valimisi Tallinna võitma. Läheme küsima samasugust mandaati, nagu me oleme küsinud viimasel neljal korral. Olen kindel, et see on saavutatav," rääkis Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Ratase sõnul pole küsimus selles, millises valimisliidus keegi kandideerib, vaid olulised on kandideerijate programmmilised seisukohad ja see, mida suudetakse pakkuda.

Ratas märkis, et neile, kes lähevad Keskerakonna kõrval valimistele mõnes teises nimekirjas, sealhulgas Edgar Savisaarele, on nõuandjad andnud halba nõu.

"Ma olen täiesti veendunud, et nii Savisaare, aga ka eeskätt tema valijate osas on kõige suurem kaotus see, kui nad ei saa oma tulemust realiseerida läbi Keskerakonna," märkis Ratas, rõhutades, et Savisaare valijad saavad kõige paremini oma tulemust realiseerida läbi Keskerakonna.

Ratas kinnitas, et on saanud Savisaarega piisavalt suheldud. Ratase sõnul on ka Savisaarele teada tema seisukoht, et kõige parem oleks minna valimistele vastu ühtse ja tugeva nimekirjaga. "Olen ka Savisaarele öelnud, et kõige parem on kandideerida Keskerakonna nimekirjas ning see pakkumine on jätkuvalt laual," ütles Ratas.

Ta tunnistas, et Savisaar on olnud Keskerakonna pikaajaline juht ja avaldas veendumust, et Savisaare poliitiline tulevik on jätkuvalt seotud Keskerakonnaga.