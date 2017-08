McMaster vabanes veel ühest Flynni-aegsest ametnikust

Cohen-Watnicku vallandamise näol on tegu järjekordse etapiga protsessis, kus McMaster vabaneb oma eelkäija Michael Flynni meeskonda kuulunud ametnikest, vahendas Politico.

"Kindral McMaster hindab head tööd, mida on tehtud rahvusliku julgeoleku meeskonna luureosakonnas Ezra Coheni juhtimise all," kommenteeris Valge Maja ametnik. "Samas on ta otsustanud, et praegusel hetkel läheb vaja teistsugust töökogemust, et seni tehtud tööd edasi viia. Kindral McMaster on kindel, et Ezra annab ka edaspidi märkimisväärse panuse rahvusliku julgeoleku tagamisse mõnel teisel ametikohal administratsioonis."

Väidetavalt üritas McMaster Cohen-Watnickust esimest korda vabaneda juba märtsis, kui Luure Keskagentuuri (CIA) analüütikud kurtsid, et mehega on raske koostööd teha. Cohen-Watnick aga kurtis oma muret poliitikastrateeg Steve Bannonile ja presidendi väimehest vanemnõunikule Jared Kushnerile, kellega tal olid olnud head suhted juba valimiskampaania päevil. Bannon ja Kushner viisid teema otse Donald Trumpi lauale ning viimane ei lubanud McMasteril Cohen-Watnickut vallandada.

Viimastel kuudel aga olevat McMasteri ja Cohen-Watnicku suhted siiski mõnevõrra paranenud, kuid samas olevat McMaster olnud väga häiritud väljaande Atlantic hiljutisest artiklist, mis rääkis Cohen-Watnickust ning kandis pealkirja "Mees, keda McMasteril ei õnnestunud vallandada".

Politico allika sõnul oli ka Cohen-Watnick hakanud viimasel ajal rääkima rahvusliku julgeoleku meeskonnast lahkumisest ning ta olevat rääkinud Kushneri ja nõunik Dina Powelliga, kes lubasid otsida talle mingi teise töökoha administratsioonis.

Hoolimata sellest, et McMaster ja Trump on sageli olnud mitmetes küsimustes eriarvamusel ning ka McMasteri enda tuleviku suhtes on meedia olnud aeg-ajalt kahtlev, on tal oma ametiaja jooksul õnnestunud järjekindlalt vabaneda Flynni endistest ametnikest, kes on olnud sageli Trumpi kampaaniaperioodi aktivistid ja kellel pole sageli olnud eriti põhjalikku erialast töökogemust.

Cohen-Watnicki lahkumine leiab aset samal ajal, kui Valge Maja uueks personaliülemaks sai senine sisejulgeolekuminister John Kelly, kes on sarnaselt McMasterile ja kaitseminister James Mattisele endine kindral. Trumpi administratsiooni kuuluvaid erusõjaväelasi on analüütikud pidanud juba pikemat aega jõuks, kes on aidanud tasakaalustada Trumpi kampaaniaperioodi aktivistide mõju administratsioonis.