Poola kavatseb nõuda Saksamaalt Teise maailmasõja eest hüvitist

Poola juhtiva Õiguse ja Õigluse (PiS) partei parlamendisaadik Arkadiusz Mularczyk teatas sellisest otsusest kolmapäeval, mil Varssavi mälestas 1944. aasta ülestõusu, vahendas EUObserver.

Mularczyk ütles Poola uudisteagentuurile Pap, et parlament jõuab nõude õigusliku analüüsiga lõpule 11. augustiks. Ta nimetas seda algatust "moraalseks kohustuseks".

PiS-i parlamendisaadik Ryszard Czarnecki kommenteeris: "Kui juudid on saanud kompensatsiooni - ja õigustatult - vara kaotamise eest, siis miks ei võiks ka meie nõudeid esitada?"

Poola kaitseminister Antoni Macierewicz ütles, et rohkem kui 200 000 Poola elaniku tapmine Natsi-Saksamaa poolt Varssavi ülestõusus oli genotsiid ning ainus, mida Saksamaa saab sel puhul teha, on "püüda tasuda oma kohutav võlg Poola rahvale".

Ka PiS-i juht Jarosław Kaczyński võttis sel teemal sõna. Ta ütles sel nädalal Radio Maryjale, et Poola valitsus valmistub ajalooliseks vasturünnakuks.

"Me räägime hiigelsummadest ja sellest, et Saksamaa on palju aastaid keeldunud võtmast vastutust Teise maailmasõja eest," ütles ta.

See ei ole aga esimene kord, kui Kaczyński on sidunud Teise maailmasõja Euroopa Liidu poliitikasse. 2007. aastal, mil ta oli Poola peaminister, ütles ta, et Poolal peaks olema EL-i nõukogus rohkem hääli, kui arvestada, et Natsi-Saksamaa hävitas kolm miljonit poolakat ja kolm miljonit Poola juuti.

Uus Teise maailmasõja nõudmine toimub ajal, mil Poola valitsus on sattunud vastasseisu EL-i juhtidega. Euroopa Komisjon on ähvardanud kehtestada Poolale sanktsioonid ja trahvi riigi kohtusüsteemi reformi pärast.

Saksa valitsus kommenteeris kolmapäeval, öeldes, et Teise maailmasõja nõudmiste teema on suletud.

"Saksamaa on tasunud märkimisväärselt hüvitist üldiste sõjakahjude eest, sealhulgas Poolale, ning maksab siiani märkimisväärset kompensatsiooni natside pahategude eest," ütles valitsuse pressiesindaja Ulrike Demmer.

Ka Kreeka võimupartei Syriza nõudis EL-i abipaketi läbirääkimiste ajal Saksamaalt miljardeid eurosid, kuid sellest oli vähe kasu.

Itaalia ülemkohus otsustas kümme aastat tagasi, et Saksamaa peaks maksma 1944. aasta natside korraldatu massimõrva ohvrite sugulastele kompensatsiooni, kuid Saksamaa ei maksnud.

2007. aastal kutsus kantsler Angela Merkeli CDU partei poliitik Erika Steinbach Poolat üles maksma kompensatsiooni sakslastele, kelle riik pärast sõda välja saatis, kuid Merkel ei läinud sellega kaasa.