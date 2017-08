Trump: suhted Venemaaga on ohtlikult halvad, tänage selle eest kongressi

USA president Donald Trump teatas neljapäeval Twitteris, et Ameerika Ühendriikide suhted on "ohtlikult halvad" ning andis mõista, et selle halva olukorra eest on vastutav USA kongress.

"Meie suhe Venemaaga on läbi aegade madalaimas ning väga ohtlikus seisus. Te võite tänada Kongressi, samu inimesi, kes ei suuda meile isegi tervishoidu anda!" kirjutas ta vihjates sellele, et vabariiklaste enamusega kongress pole suutnud endiselt tema eelkäija Barack Obama aegset tervishoiusüsteemi ehk nn Obamacare'i tühistada ja asendada.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

Trump allkirjastas kolmapäeval kongressi poolt ülekaaluka häälteenamusega vastu võetud uue Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamise seaduse, kuid andis juba siis mõista, et ei tee seda hea meelega.

Kolmapäeval tehtud avalduses ütles president Trump, et allkirjastatud seadus on "märkimisväärselt vigane". Tema sõnul lisas kongress sanktsioonide seadusesse põhiseaduse vastaseid sätteid. President süüdistas kongressi oma põhiseadusliku volituste ületamises.

Trumpi sõnul arvestab ta kongressi eelistustega, kuid rakendab sätted viisil, mis on vastavuses tema põhiseadusliku võimuga.

Ta märkis, et vaatamata selle probleemidele, allkirjastas ta seaduse riikliku ühtsuse nimel.

Ka USA välisminister Rex Tillerson on öelnud, et tema ja Trumpi hinnangul ei aita uued sanktsioonid kaasa suhete parandamisele Venemaaga. Analüütikud on märkinud, et sellised avaldused on märkimisväärses vastuolus näiteks asepresident Mike Pence'i poolt Ida-Euroopas tehtud Venemaa-kriitiliste avaldustega.

Tillerson omakorda on sattunud oma ametnike, kongressi liikmete ja välispoliitika ekspertide kriitika alla, sest ta pole nõus kasutama kongressi poolt eraldatud 80 miljonit dollarit selleks, et jõulisemalt Venemaa propagandale vastu astuda. Politico märgib oma ülevaates, et see on äärmiselt ebatavaline, et minister sellisel viisil kongressi poolt eraldatud rahasummast ära ütleb.

Väidetavalt on Tillersoni kõhklemise põhjuseks see, et ta ei soovi jõulisema vastupropagandaga Moskvat ärritada.