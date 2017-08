Tere kaebas saneerimiskava kinnitamata jätmise edasi

AS Tere esitab neljapäeval vaidlustuse Harju maakohtu otsusele jätta kinnitamata ettevõtte saneerimiskava; ettevõtte prioriteet on praegune kava kinnitada.

"Oleme nõustajatega konsulteerinud ning esitame vaidlustuse juba täna, 3. augustil," ütles AS-i Tere nõukogu esimees Katre Kõvask BNS-ile.

"Igal juhul läheme selle peale, et me praeguse saneerimiskava saaksime kinnitatud," ütles Kõvask. "Uus saneerimiskava tähendaks järjekordset ajakulu, meie huvi on võimalikult kiiresti need võlad ära maksta. Rohkem venitada ei tahaks, kui vähegi võimalik," ütles Kõvask.

"Seljatagune on väga olulisel määral rohkem kindel kui kunagi varem ja mina ütleks, et see on kõige kiirem lahendus kõigile võlausaldajatele, eelkõige põllumeestele."

"Tere praegune käekäik on piisavalt hea, et saaks hakata saneerimiskavas olevaid nõudeid täitma. Sellele omakorda suurema kindlustunde annab see, et Maag Grupp ostis ära pankade nõuded ja nüüd on antud ka koondumisluba Maagile ja Terele," ütles Kõvask.

Ta lisas, et saneerimiskava kinnitamata jätmise puhul jääks ajaliselt liiga pikk lõtk sisse, mis tähendaks seda, et ettevõte läheks pankrotti.

Tere saneerimismenetlus algatati Harju Maakohtu määrusega 18. veebruaril 2016. Sama aasta 18. aprillil esitas Tere kohtule avalduse võlausaldajate poolt vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamiseks.

Kevadel valmistas Maag Grupp kohtule ette oma tahteavaldusest loobumise, mille alusel loeti endiste suurimate võlausaldajate, Nordea ja DNB panga vastuhääled saneerimiskavale poolthäälteks. Kohtunik Hannes Olev aktsepteeris tahteavaldusest loobumise ning vabastas 9. juunil senised saneerimisnõustajad nende enda avalduse alusel. Kohtunik määras uueks nõustajaks Aavo Koppeli.

19. juulil 2017 otsustas kohus saneerimiskava kinnitamata jätta. Maag Grupp esitas selle aasta 15. märtsil konkurentsiametile koondumistaotluse Tere ja Farmi Piimatööstus ühendamiseks, mille amet rahuldas 4. juulil. Koondumise esimeses etapis jätkab Tere Farmi Piimatööstuse tütarettevõttena.

Maag Grupist sai Tere suurim võlausaldaja pärast seda, kui ettevõte ostis Nordea ja DNB Pangalt AS-i Tere ja Terega seotud äriühingute laenunõuded. Ettevõtte suuremad võlausaldajad põllumajanduses on Vändra OÜ, Epiko TÜ, Kõpu PM OÜ ja Kuivajõe Farmer OÜ.