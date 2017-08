USA president Donald Trump kutsus Mehhiko presidenti Peña Nietot üles lõpetama avalikult rääkimise sellest, et ta ei kavatse maksta kavandatava piirimüüri eest, selgub meedia kätte sattunud telefonikõne üleskirjutistest.

Trump noomis 27. jaanuaril toimunud telefonikõnes Nietot selle eest, et ta on avalikult piirimüüri ehitamise hukka mõistnud, vahendab Washington Post lehe kätte sattunud üleskirjutisi.

"Sa ei saa seda ajakirjanikele öelda," ütles Trump korduvalt Nietole.

Trumpi presidendivalimiste kampaania üks põhilisi lubadusi oli müüri ehitamine USA lõunapiirile ning ta lubas Mehhiko selle eest maksma panna.

Presidentide telefonikõne üleskirjutisest selgub, et Trump tunnistas, et müüri rahastus tuleb teistest allikatest, öeldes, et rahaküsimus pannakse kuidagi valemitega paika.

"Kui sa räägid, et Mehhiko ei kavatse müüri eest maksta, siis ma ei taha teiega enam kohtuda, sest ma ei saa sellega elada," lisas Trump.

"Müür on tähtsusetuim asi, millest me räägime, kuid poliitiliselt võib see olla kõige tähtsam," sõnas ta kõnes.

Washington Post avaldas ka üleskirjutise Trumpi telefonivestlusest Austraalia peaministri Malcolm Turnbulliga.

28. jaanuaril toimunud kõne Turnbulliga muutus eriti teravaks. Riigipead vaidlesid pagulastega seotud kokkuleppe üle.

"Mulle aitab. Ma olen teinud neid telefonikõnesid kogu päeva ja see on neist kõige ebameeldivam," ütles Trump.

Enne kõne lõpetamist märkist Trump, et vähemalt üks tema telefonivestlustest sel päeval läks palju sujuvamalt. "Putiniga oli meeldiv telefonikõne. See on naeruväärne," ütles Trump, viidates Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

Valge Maja keeldus üleskirjutisi kommenteerimast. Mõlema telefonivestlusega tuttav ametnik ütles, et "Trump on tugev läbirääkija, kes püüab alati saada ameeriklaste jaoks parimad lepped".

"USA-l on Mehhikoga seoses kaalul palju elutähtsaid huvisid, sealhulgas illegaalse immigratsiooni peatamine, narkokartellide jõudmise peatamine meie kogukondadesse, piirijulgeoleku suurendamine, NAFTA üle läbi rääkimine ja massiivse kaubandusdefitsiidi vähendamine. Igas vestluses, mida president on välisliidritega pidanud, on ta otsekohene ja jõuline oma otsusekindluses seada Ameerika ja ameeriklased esikohale," rääkis anonüümsust palunud ametnik.

Ametnik märkis, et Trump on pärast telefonivestlusi kohtunud nii Austraalia kui ka Mehhiko liidriga silmast-silma ning tal on olnud mõlemaga produktiivsed vestlused.

Washington Postis avaldatud üleskirjutised tuginevad salvestistele, mis olid Trumpi telefonikõnesid jälgivate Valge Maja ametnike käes. Dokumendid, mida teatakse ka "vestluse memorandumina", ringlevad sageli Valge Maja töötajate ja kõrgete poliitikute käes.