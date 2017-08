Savisaar peab suurimaks konkurendiks Reformierakonda

Kui kohtute oma valijatega, kuidas Te selgitate neile, et nad peaksid hääletama Teie, mitte Keskerakonna poolt? Mis vahe siin on?

Ma ütleks niimoodi, et need, kes minu poolt mingil põhjusel ei hääleta, võiksid hääletada Keskerakonna poolt. Ega Keskerakond on tubli erakond ja mina olen selle poolt, et Jüri Ratas jätkaks, et tema valitsus jätkaks ja selles mõttes ma tahaks teda igati toetada. Aga kahtlemata me oleksime huvitatud sellest, et need asjad, mida me oleme taotlenud ja millega Keskerakond ei ole teab kui palju kaasa tulnud, muutuksid Keskerakonnale tähtsaks.

Mis asjad need on?

Näiteks pensionäride küsimus. Pensionireform, mida on lubatud, on ju mitte nõrk, ma ütleks kehvemini - see on liiga hilja ja liiga nõrgalt. Sama on astmelise tulumaksuga, mis oli Keskerakonna põhiline loosung. Andke mulle andeks, see 64 eurot, millest praegu räägitakse, ei ole see, millest inimesed unistasid. Miinimumpalgaga on samasugune lugu ja ma võiks seda loetelu jätkata veel pikalt.

Meedias on räägitud ka sellest, et Teie valimisliit on kättemaks Keskerakonnale. Mille eest Te kätte maksate?

Mille eest me peaksime kätte maksma? Ma olen ise Keskerakonna loonud ja ma arvan, et Keskerakonnale ei ole mul mingit põhjust kätte maksta ja ma arvan, et Keskerakonnal mulle ka mitte, kui nad tõsiselt järele mõtlevad.

Samal ajal, suhted ei ole praegu väga sõbralikud, meedias on väljaütlemisi ühelt ja teiselt poolt. Milles siis asi on?

Ma saan aru, et Te mõtlete Jaanus Karilaidi. Tema on alati midagi öelnud, aga ma arvan, et väga tõsiselt ei tasu teda võtta.

Millal selguvad nimed, kes Teie nimekirjas kandideerivad?

Siis kui on nimekirjade esitamise aeg, tuleme meie ka sellega välja. Aga ma võin öelda, et meil on praegu nimekirjas umbes 80 inimest. Võib-olla tuleb neid lõppkokkuvõttes rohkem, võib-olla natuke vähem. Aga ma võin öelda, et kõike on - läbilõige nagu Eesti ühiskondki. See tähendab, et pigem noor, aga on ka vanu, eestlased ja venelased, mitmest erinevast rahvusest veel. Nii et ma ütleks, et see tuleb küllalt huvitav nimekiri, mille poolt tasub hääletada ja millele inimesed võiksid mõelda, kui nad lähevad valimiskasti juurde.

Milline poliitiline jõud on Teie suurim konkurent?

Teate, läbi aegade on olnud suurim konkurent ikkagi Reformierakond ja ma ei arva, et see praegu ka väga teistmoodi saab olema. Neil on ikka väga erinevad vaated meiega võrreldes. Isamaaliidul on ka, aga see partei on juba varjusurmas, nii et ma ei tea, kas nemad on enam meie konkurent või mitte.

Räägitud on ka koostööst teiste valimisliitudega, näiteks Sõõrumaa-Mõisa valimisliiduga. Kas teil on ühisosa, koostööplaane?

On küll. Me oleme alati ettevõtjatest pidanud ja ka nende eest seisnud. Aga see ei ole kahtlemata ainus seltskond, kellega koostööd teeme, sest mulle tundub, et neil valimistel tuleb rohkem kui tavaliselt igasuguseid valimisliite ja väikeseid parteisid suurte kõrvale jne. Nii et meie oleme avatud, kõigiga valmis koostööd tegema ja ma usun, et selles suhtes asjad ka liiguvad.

Miks peaksid inimesed seekord eelistama just valimisliite? Kas inimesed on erakondades pettunud?

Jah, ühelt poolt on inimesed minu arvates kahjuks pettunud erakondades, aga selles on erakonnad rohkem ise süüdi olnud. Ma usun, et kui erakonnad oma positsioonid taastavad, küll ka nende poolt jälle hääletatakse.

Valimiskampaania ei ole odav. Kust te selleks raha leiate?

Muidugi ei ole ükski valimiskampaania odav, aga mulle tundub, et Eesti inimene on valmis meid toetama. Kui vaatasite Postimehe viimast küsitlust, siis selle järgi tuli välja, et näiteks Keskerakonna toetajatest pooled toetaksid ka seda valimisliitu või Savisaart. Aga ma arvan, et need ei ole ainult keskerakondlased, vaid ka teistest parteidest on neid inimesi, kes meie valimisliidu taha tulevad. Täna helistas näiteks meile üks noormees Tartust, kes ei olnud üldse mitte keskerakondlane, ja ütles, et tema ka tahaks hea meelega meiega kaasa tulla.

Nii et ma usun, et kuigi on raske aeg ja kellelgi ei ole raha ülearu, aga ma usun, et selle pisku, mis on meie toetuseks vaja, küll me leiame.

Poliitikud mõtlevad tavaliselt kohalikel valimistel juba sammu edasi riigikogu valimistele. Mis saab riigikogu valimistel? Kas tuleb uus partei või lähete taas Keskerakonna nimekirjas?

Teate, see on nii pika aja pärast, sinna on peaaegu kaks aastat, nii et mõtleme sellest ja räägime sellest kahe aasta pärast.

Valimiskampaania nõuab hästi palju energiat, on debatte jne. Kuidas Teie tervis vastu peab? Olete mõelnud, et suudate?

Jaa. Teate, millal ma üldse otsustasin, et ma neile valimistele lähen? Kui minu patoloogid leidsid, et ma olen peaaegu terve inimene. No mis siis viga, siis tulebki valimistele minna.

Tegelikult on mul terviseprobleemid küllalt suured, aga ma loodan, et ma pean vastu.

Debattidel näeme ja kuuleme Teid?

No küll me näeme mind nii debattidel kui ka ilma nende debattideta.