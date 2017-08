Eesti Gaas müük langes esimesel poolaastal 8,9 protsenti

AS Eesti Gaas müüs käesoleva aasta esimese kuue kuu kokkuvõttes 254,2 miljonit kuupmeetrit gaasi, mis on 8,9 protsenti vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

"Kui vaadata poole aasta tendentsi, oleme liikunud suhteliselt samas tempos kui mullu. Suurim erinevus tekkis jaanuarikuus, mil oli 5,4 kraadi võrra kõrgem keskmine õhutemperatuur ja klientidel kulus soojatootmiseks vähem gaasi. Seda vahet on olnud raske tagasi teha," ütles Eesti Gaasi juht Ants Noot pressiteate vahendusel.

Samas on maagaasi tarbimine transpordis võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga kasvanud kolmandiku võrra, täpsemalt 31,6 protsenti. Käesoleval aastal tarbiti transpordis poolaasta jooksul kokku 2,8 miljonit kuupmeetrit surumaagaasi, eelmise aasta võrdlusperioodil 2,1 miljonit kuupmeetrit.

"Veel sel suvel avame uued tanklad Tallinnas Gaasi tänaval ja Pärnus Savi tänaval," sõnas Noot. Aasta lõpus alustab tööd tankla Tehnika tänaval Tallinnas. "Kokku on Eesti Gaasil siis kaheksa tanklat neljas linnas ning tanklavõrgu laiendamine jätkub ka järgmisel aastal," märkis Noot.

Elektrimüügi poolaasta võrdluses on maht eelmise aastaga võrreldes kasvanud neli korda, jaanuarist juuni lõpuni müüdi kokku 24,1 gigavatt-tundi elektrit. "Kuigi elektri müük ei ole veel mahuliselt suur, on see selges tõusutrendis. Samuti rõõmustab meid fakt, et elektriklientide arv järjest suureneb, eelmise aasta esimese poolega võrreldes oleme kliendibaasi kasvatanud kolm ja pool korda," lausus Noot.

AS Eesti Gaas tegeleb maagaasi ja elektri müügiga. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning jaotusteenust osutav AS Gaasivõrgud. Eesti Gaasis töötab enam kui 200 inimest, ettevõttel on 1600 äriklienti ja 42 000 koduklienti. Ettevõtte suuromanik on Infortar.