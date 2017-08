ERR Moskvas: ajakirjanikud protestisid kolleegi väljasaatmise vastu

Piketeerijad protestisid kaks päeva tagasi Basmannõi kohtus tehtud otsuse vastu, millega Ali Feruz tunnistati süüdi migratsiooniseaduse rikkumises ning mille kohaselt tuleb ta välja saata Usbekistani, mille kodanik mees on. Hetkel ootab Feruz oma saatust deporteerimiskeskuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ali ei peaks istuma selles välismaalaste vanglas, kus ta praegu istub. Ja ta ei peaks minema Usbekistani. See on meie seisukoht. Ta on vaja kohe vabastada," ütles ajakirjanike ametiühingu kaasesimees Pavel Nikulin.

Aastal 2008 piinasid Feruzi Usbekistani eriteenistused. Pärast seda põgenes ta Venemaale, kus elavad tema ema ja õde. Alates aastast 2015 on ta taotlenud Venemaalt varjupaika, aga see ei ole õnnestunud.

Kui Feruz kuulis otsusest ta Venemaalt välja saata, proovis ta ennast ära tappa, aga kohtutäiturid päästsid ta. Nüüd proovivad Novaja Gazeta palgatud advokaadid kohtuotsuse edasi kaevata.

"Meil on veel üheksa päeva aega selleks, et tema väljasaatmisele vastu seista. Me tahame, et ta saaks varjupaika - see on miinimum - või Vene kodakondsuse. Ja et ta saaks väljendada oma poliitilisi ja kodaniku seisukohti ja lihtsalt olla hea ajakirjanik Vene Föderatsiooni territooriumil," kommenteeris kodanikuaktivist Jevgeni Pavlovski.

Mõni minut pärast selle avalduse tegemist peeti Pavlovski kinni. Aga Ali Feruzil on šanss Venemaale jääda, sest tema eest astus välja presidendi Inimõiguste Nõukogu ning president Vladimir Putini pressisekretär Dmitri Peskov ütles, et migratsiooniametnikud peavad tema juhtumile tähelepanu pöörama.