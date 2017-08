Kaju: Savisaar teeb Keskerakonna valimistulemusele palju pahandust

Vastates "Aktuaalse kaamera" küsimusele, kui suured on Edgar Savisaare ja Olga Ivanova valimisnimekirja šansid kohalikel valimistel, ütles Kaju, et kindlasti arvestatavad.

"Ma arvan, et nendest eespool võib valimistulemuse järgi olla ainult Keskerakond. Edgar Savisaare nimekirja ja tema nime magneetiline võime tuua sinna taha vene valijaid on kindlasti veel elus ja tugev. Ma arvan, et ta teeb palju pahandust Keskerakonna valimistulemusele," ütles Kaju.

Keskerakonna esinumber Lasnamäel on Mihhail Kõlvart. Kaju usub, et Savisaar on kindlasti temast tugevam ja võtab isikuna kindlasti rohkem hääli kui ükskõik milline teine kandidaat Tallinnas.

Kaju sõnul tekitab temas küsimusi see, miks Savisaar vaatamata sellele, et ta teab, et linnavalitsuse töös osaleda ei saa, tagasi pildile pürib. Kaju nõustub ka Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega, kelle hinnangul on Savisaarel nõuandjad, kes talle "väga imelikku nõu" annavad.

"Motiivid tulla oma nimekirjaga Tallinna linna valimistel välja on ja jäid täna selgusetuks," märkis ta.

Kaju arvates võib aga Savisaare nimekiri viia lõpuks vene erakonna moodustamiseni.

"Ainus tulemus, mida ma näen ühe võimalusena pikas perspektiivis, mis sellest kõigest välja võib tulla, on see, et kui väga tugevad vene valijaid mobiliseerivad nimed lähevad täna Keskerakonnast lahku - mitte küll kõik, aga osad -, siis see on platvorm uue vene erakonna tekkeks mingis perspektiivis, mida Keskerakond on Eesti poliitikas vaatamata kõigele - mida nad võib-olla ka kõige paremini pole teinud, kui Savisaar selle esimees oli - suutnud ära hoida," rääkis politoloog.

"Nii nagu Mart Laar alati kiitis, et Isamaa suutis pikalt ära hoida paremäärmusliku erakonna teket, aga mitte lõpuni, täna on, ma arvan, tekkimas esimene oht täpselt samaks ka Keskerakonnaga, et sellest platvormist võib välja kasvada vene erakond. Ma arvan, et see pole tingimata see, mida Savisaar ise tahab, aga see on see, millele ta täna aluse paneb," lisas Kaju.

Neljapäeval tutvustas oma valimisplatvormi ka valimisliit Meie Tallinn, mille linnapea kandidaat on tänavu EKRE-st välja heidetud Maria Kaljuste. Selle valimisliidu võimalusi Kaju heaks ei pea. Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidu Tegus Tallinn võimalusi peab Kaju veidi paremaks.

"Kindlasti on valimiskünnis suureks probleemiks paljudele. Maria Kaljuste ja Kristiina Ojulandi nimekirja ei saa kindlasti tõsiselt võtta. Seal laua taga oli inimesi, kes ka eelmisel korral said valimistel 6-7 häält. Ma selle asetaks kõrvale, seal on inimesed 3-4 erakonda juba läbi käinud. Ärme sellest palju räägi," kommenteeris ta.

"Sõõrumaa ja Mõisa nimekiri on kindlasti tõsisem ettevõtmine, aga tänase pildi järgi tundub, et neil ei ole ei nimekirja ega ettekujutust, kuidas valimistele vastu minna. Ma pigem prognoosiks, et nemad panevad leivad kellegagi ühte kappi, sest neil on mida panustada, aga neil ei ole ei poliitikuid ega poliitilist oskust. See võib olla nii Vabaerakonna põhine platvorm, kellega nad võivad kokku minna kui ka Savisaaare nimekiri," arutles Kaju.